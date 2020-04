Daniela Darcourt se refirió al matrimonio y a la maternidad, en un futuro cercano. | Fuente: Instagram

Debido al estado de emergencia, por la pandemia del nuevo coronavirus, Daniela Darcourt debió cancelar giras a Estados Unidos y Canadá. La cantante pasa la cuarentena en su casa con un invitado: su pareja, el bailarín Andrés Izquierdo.

A inicios de mes, celebraron el cumpleaños de él y, el 20 de abril, ella apagará 24 velas. Otra celebración se viene para ellos: su primer año como pareja. Por el momento, la intérprete de "Con mi amiga" descarta matrimonio o hijos en su futuro.

"Obviamente quiero ser mamá, pero no es el momento. Vamos a ver cómo me sorprende la vida. ¿Si hay planes de matrimonio? Todavía no. Paso a paso, no vivimos juntos, pero la cuarentena nos cogió juntos y aquí estamos pasándola", sostuvo Daniela Darcourt según el diario Trome.

Como se recuerda, la pareja inició su relación sentimental en abril del 2019. Por el cumpleaños de Andrés Izquierdo, ella publicó un romántico mensaje en su Instagram. “Que todos tus sueños y deseos se cumplan hoy y siempre [...] Nada más bonito que verte crecer todos los días… Te quiero hasta Andrómeda y un poquito más", escribió la salsera junto a una foto de ambos con un pastel.

PROYECTOS EN CAMINO

Las giras de conciertos al exterior no son el único proyecto que ha debido posponer a causa del nuevo coronavirus, La intérprete de "Adiós, amor" tenía planeado lanzar su libro autobiográfico este año, pero lo postergó debido a la coyuntura.

No obstante, Daniela Darcourt sigue activa con su música. Ella prepara un nuevo álbum que tendrá mucho de su esencia. Con él, espera cruzar fronteras y empezar a traer premios.