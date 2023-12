Daniela Darcourt confirmó el fin de su relación: "Busquen tranquilidad y paz"

A pesar de que no está acostumbrada a dar detalles de su vida privada, Daniela Darcourt decidió revelar que ya no tiene una relación amorosa con Jeremy Montalva.

Tras un año de romance, la salsera peruana aseguró que se siente tranquila y se dedicará al 100% en su carrera musical. "Estoy muy feliz y muy contenta, mi vida personal la mantengo con mis amigos en cuatro paredes conversando y tratando de renovar mi mente. Durante todo este tiempo he sido mucho trabajo y permitirte respirar para hacer las cosas personales también es bueno", dijo.

En conversación con América Espectáculos, Daniela Darcourt no quiso ahondar en lo que pasó, pero confesó que por el momento quiere estar soltera. “Así que, amigos, por favor, estoy feliz y contenta, por favor, no me escriban, no me llamen, yo los busco", dijo entre risas.

Por otro lado, la intérprete de Señor mentira aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a todos sus seguidores. "A estas alturas de la vida, yo le diría a la gente que busquen su tranquilidad, su paz. No hay que ser necios y decir, ‘yo me quedo’ de terco o terca y no. No hay que esperar odiarse para recién (terminar). Yo creo que es sano que las parejas se den un espacio y respiren", concluyó.

Daniela Darcourt hizo oficial su romance con el percusionista Jeremy Montalva en agosto de 2022.Fuente: @jeremymontalva

¿Qué opina Daniela Darcourt de la convivencia?

“De las cuatro personas con las que estuve, solamente he convivido con dos. Más con una que con la segunda, porque con la segunda fue medio convivir”, confesó Daniela Darcourt algunos detalles de su vida íntima en conversación con sus seguidores por redes sociales.

De esta faceta, Darcourt subrayó que, en efecto, “es un poquito complicado” compartir el mismo espacio con una persona. “Son tus manías con las de la otra persona y hay que evaluarlo”, aconsejó a sus seguidores.

Daniela Darcourt quiere ser madre

El año pasado, Daniela Darcourt ya mencionaba que se sentía lista para ser madre y que estaba entre sus planes. Tampoco tendría problemas en convertirse en madre soltera, como aseguró a sus fans. En el mes de enero, también en sus stories de Instagram, la salsera respondió distintas preguntas de sus seguidores; una de ellas era: ¿te gustaría ser madre soltera si no pudieras formar una familia

La cantante contestó "verdadero". "Ya lo he dicho antes. Sé que es quizás un poco más difícil pero sí, verdadero. No tengo ningún problema. Amo la idea de convertirme en mamá", sostuvo Darcourt.

La primera nominación al Latin Grammy de Daniela Darcourt

La cantante de 27 años, nominada por primera vez en los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por Catársis, expresó su alegría y agradecimiento antes de la premiación. "Me emociona mucho cómo la vida me está devolviendo el favor a tanto sacrificio", compartió con Trome.

A pesar de su esperanza y entusiasmo, Daniela no logró alzarse con el premio, que fue concedido en esta ocasión a Grupo Niche y la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia por su álbum Niche Sinfónico. Aunque no se llevó el codiciado premio, Daniela Darcourt hizo historia al convertirse en la primera peruana nominada en la mencionada categoría.