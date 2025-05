Daniela Darcourt: "Ser mujer en la industria musical es bastante más complicado que ser hombre"

La cantante conversó con RPP sobre su nuevo disco, los retos de ser mujer en la música y las críticas que ha recibido en dos décadas de trayectoria.

Aunque acaba de presentar su quinto álbum de estudio y lleva más de veinte años sobre los escenarios, Daniela Darcourt afirma que aún sigue siendo blanco de prejuicios y exigencias que, en su opinión, se imponen con mayor fuerza sobre las mujeres. "Desde mi punto de vista, ser mujer en la industria musical es bastante más complicado que ser hombre", dijo la cantante durante su visita a Encendidos de RPP.

Darcourt llegó al programa de Carlos Galdós y Sara Abu-Sabbah para hablar de Soy, su nueva producción discográfica, a la que definió como "una búsqueda de sonido personal". "Soy una mujer fuerte pero vulnerable", expresó. Según explicó, el tema que abre el disco, La sinvergüenza, encarna ese espíritu: "Quería que suene a una mujer que sale adelante pero que también ha vivido mucho".

Aunque esa canción marca el tono del disco, el sencillo elegido para abrir la promoción fue Qué más da, un tema en colaboración con el cantante puertorriqueño Christian Alicea. Una elección que, según contó, no estuvo exenta de críticas: "Hasta ahora me dicen por qué no invito a alguien nacional, o por qué no invito a más gente", reveló. Pero para ella, la respuesta es clara: "Lo invité porque lo admiro muchísimo desde hace tiempo y porque va a sumar".

“Todavía hay cavernícolas en la industria”

Durante la entrevista, la intérprete de 29 años se refirió con franqueza a los obstáculos que aún enfrentan las mujeres en el ambiente artístico. “Todavía no se ha terminado de romper esto”, aseguró. “Siempre está ese dedito juzgador: ‘Ah, mira, tiene talento, sí puede escribir, producir, sí puede hacerlo’”, señaló.

Y aunque reconoció que los hombres también enfrentan presiones, considera que el escrutinio es mayor sobre las mujeres. “Todavía hay cavernícolas que piensan desde un nicho, entre productores y artistas. En mi caso: ‘¿Por qué te cortas el pelo? ¿Por qué lo tienes largo? ¿Por qué estás más gorda? ¿Por qué estás tan delgada?’”.

“Antes era peor: te imponían ser una señorita”

Darcourt también reflexionó sobre los cambios que ha visto en el medio desde que comenzó su carrera. “Anteriormente era bien cerrado. Era puertas cerradas hablar con tu equipo, porque no había redes sociales, no había siquiera teléfonos con cámara como para que hayan registros. Y era muy de: ‘La gente necesita eso, entonces vamos a hacerlo’. Era como una especie de imposición”, recordó.

Entre risas, contó que en sus inicios le pedían que aprendiera a sentarse y cruzar las piernas “como una señorita”, e incluso que se transformara en una figura más femenina: “Literal, Lady Daniela Darcourt D”. Sin embargo, aclaró que nunca cedió ante esas presiones: “Nunca he dejado que me pisen el poncho”, aseguró, y cerró el tema definiéndose como una mujer “más que rebelde, revolucionaria”.

