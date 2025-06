"No es un papá presente": Darinka Ramírez señaló que Jefferson Farfán no cumple rol activo como padre

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antes de su participación en El valor de la verdad, Darinka Ramírez, señaló que Jefferson Farfán no cumple un rol activo como padre. La madre de la hija menor del exfutbolista, expresó su pesar porque la niña no cuenta con la presencia constante de su padre, a diferencia de otras familias donde se prioriza el vínculo cercano. Lamentó que Farfán no haga el esfuerzo por compartir al menos algunas horas semanales con su hija.

"Eso fue una de las cosas que me chocó porque yo siempre he tenido a mis papás al lado, mis abuelos también están juntos, vengo de una familia muy unida y el hecho de mudarme sola y que el papá aparezca por ratos y no tenga ese apoyo, se me hizo difícil, pero ya me acostumbré. No es un papá presente. Tampoco emocionalmente", dijo en el pódcast Todos Sanamos.

De acuerdo con Darinka Ramírez, ha esperado que Jefferson Farfán dé el primer paso para ver a su hija, pero eso no sucede. "Yo siempre espero que tenga esa iniciativa y siento que no la tiene (...) A veces me da ese sentimiento de tristeza de que no lo tenga al lado, que sea un papá presente (...) que no tenga que estar 24/7, pero que le dedique un tiempo a la semana", agregó.

Jefferson Farfán no está pendiente de su hija, según Darinka

Asimismo, recordó que, cuando nació la niña, Jefferson Farfán estuvo presente, estaba pendiente de sus necesidades, pero poco a poco se fue alejando.

"Cuando mi hija nació, lo sentí más apegado de nosotras, porque éramos los tres que compartíamos, pero recién a los dos años y medio, sentí ese alejamiento, que ya no estaba tan pendiente de la bebé, pero mi hija cada vez que lo ve por la TV se emociona".

Jefferson Farfán comparte fotos con su hija.Fuente: @jefferson_farfan_oficial

Darinka Ramírez estará en el sillón rojo de El valor de la verdad

Darinka Ramírez será la próxima invitada en El valor de la verdad, donde compartirá su testimonio de los conflictos que mantiene con Jefferson Farfán, padre de su hija.

En el primer avance del programa, ella aparece respondiendo algunas preguntas. La modelo se nota muy afectada mientras cuenta su versión de la relación que mantuvo con el exfutbolista.

"Ha revisado mi celular para ver qué es lo que había en mis mensajes, me sacó todo en cara ese día y delante de mi hija", se le escucha decir a la joven de 25 años.

En la parte final del video, Darinka Ramírez expresa su arrepentimiento por haberse involucrado con Jefferson Farfán. "Yo estaba enamorada. Me volví boba. Me volví tonta, digamos", comentó.