¿Jefferson Farfán le pidió una prueba de ADN? Darinka Ramírez lanza duras acusaciones contra el exfutbolista

Darinka Ramírez contará a detalle todos los conflictos que mantiene con Jefferson Farfán este domingo 1 de junio en El valor de la verdad. La modelo será la invitada al sillón rojo donde responderá una serie de preguntas relacionadas a su pasada relación con el exfutbolista peruano.

Asimismo, en un adelanto publicado por el programa este jueves, se pudo ver a Darinka Ramírez al borde de las lágrimas recordando los duros momentos que habría vivido su pequeña hija con el exdelantero de la selección peruana.

"Ella (mi hija) me lo repite hasta ahora. Me dice: 'Papá rompió mi juguete'. Lo más triste es que mi hija recuerde que su mamá haya sido agredida", manifestó la también influencer.

Seguidamente, el conductor Beto Ortiz leyó una de las preguntas que responderá Darinka Ramírez este domingo: "¿Te pidió Jefferson Farfán hacerse una prueba de ADN?".

En otro momento, el periodista le consulta a Darinka sobre una propuesta que le hizo Jefferson Farfán cuando estaba embarazada. "(Él me propuso) irme afuera del país. Irme a Estados Unidos. No quería que se enteren de mi niña", remarcó.

Por otro lado, Darinka Ramírez sostuvo que Jefferson Farfán la maltrataba psicológicamente cuando le reclamaba por los juguetes de su hija. "Le digo: 'Jefferson se están rompiendo las cosas de la bebé'. Él me dice: 'Lárgate. ¿Por qué me reclamas si tú no los compras? Ve a un psicólogo, te haría bien'", acotó.

Darinka Ramírez será la próxima invitada en El valor de la verdad, donde compartirá su testimonio de los conflictos que mantiene con Jefferson Farfán, padre de su hija.

En el primer avance del programa, ella aparece respondiendo algunas preguntas. La modelo se nota muy afectada mientras cuenta su versión de la relación que mantuvo con el exfutbolista.

"Ha revisado mi celular para ver qué es lo que había en mis mensajes, me sacó todo en cara ese día y delante de mi hija", se le escucha decir a la joven de 25 años.

En la parte final del video, Darinka Ramírez expresa su arrepentimiento por haberse involucrado con Jefferson Farfán. "Yo estaba enamorada. Me volví boba. Me volví tonta, digamos", comentó.

Darinka Ramírez asegura que Jefferson Farfán la visitaba para "tener intimidad"

Anteriormente, Darinka Ramírez estuvo en una entrevista con Magaly Medina donde mencionó que si bien tuvo una "relación de padres" con Jefferson Farfán, el exdeportista también le pedía encuentros "íntimos" como pareja.

"Teníamos una relación, sí de padres, pero a la vez también me visitaba por las noches y teníamos intimidad", manifestó Darinka negando lo dicho por Farfán, quien señaló, por medio de un comunicado, que nunca tuvo relaciones sexuales con la madre de su última hija luego de que esta estuviera embarazada.

Del mismo modo, relató un hecho de supuesta violencia en su contra de parte de Jefferson Farfán al reclamarle por jugar brusco en un espacio donde estaba su pequeña hija.

"Comenzó a jugar de manos con su primo. Yo ahí le reclamo que tenga respeto al área de la bebé y eso fue suficiente para que él se levante agresivamente a decirme 'lárgate'", relató la chalaca. "Él me comenzó a reclamar por el departamento, diciéndome: 'tú no estás acostumbrada a vivir así'", contó Ramírez en el programa Magaly TV: La Firme.

