Jefferson Farfán confirma que le prestó 15 mil soles a Xiomy Kanashiro: "Ella me los pagó"

Darinka Ramírez contó haber visto un depósito de 15 mil soles de Jefferson Farfán a su actual pareja Xiomy Kanashiro en enero de este año. En una entrevista con Magaly Medina, la modelo mencionó que cuando el exfutbolista fue a comprar dulces, con su hija, dejó su celular en la mesa del departamento donde ella vive con su pequeña por lo que pudo ver la transferencia.

“El celular vibra y yo lo pongo a un lado y veo un depósito de 15 mil soles a Xiomy Kanashiro. Yo sí me indigné porque él a mi solo me pasaba 3,500 soles para la nana, alimentos, recreación, ropa y demás cosas para su hija”, expresó.

En ese sentido, Darinka Ramírez afirmó que cuando Jefferson Farfán regresó al departamento optó por no reclamarle. No obstante, mencionó que guardó la foto.

“No se lo reclamé. Yo me guardé esa foto como prueba si en algún momento él lo niega. Él me decía que nunca iba a oficializar a nadie. (...) Yo le comenté a su mamá sobre ese depósito e imagino que su mamá le comentó a él”, recalcó.

De igual manera, recordó que aquel depósito fue uno de los últimos problemas que tuvo con Farfán. “Él me reclama por qué le revisé el celular. Él se fue, pero yo ya tenía la prueba”, acotó.

“Se fue tranquilo. Al rato me llamó y me dijo que tenía hambre. Yo le dije que vaya a comer. Me dijo: ‘sí porque en la casa no me dan comida’, dándome a entender que no me acosté con él. No teníamos intimidad desde ahí hasta hoy que estamos alejados totalmente”, agregó.

Darinka Ramírez reveló haber encontrado depósitos de Jefferson Farfán a Xiomy Kanashiro. | Fuente: Instagram (darinkaramirezl)

Jefferson Farfán confirma depósito a Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán habló sobre el depósito a Xiomy Kanashiro. El exseleccionado peruano confirmó lo dicho por Darinka Ramírez sobre la transferencia hecha a su actual pareja. Del mismo modo, recalcó que le dio el dinero porque ella “siempre ha trabajado”.

“Yo no le regalé a nadie el monto que están diciendo. Yo sí le presté a Xiomy ese dinero. Si a mí se me da la gana de regalarle mi plata a quien yo quiera, un millón de dólares, yo lo hago. Yo me saco la mugre, pero simplemente yo le presté el dinero. Ella, desde que yo la conozco, siempre ha trabajado. Ella es una chica que ha salido de abajo”, manifestó en diálogo con América Hoy.

Seguidamente, el exdelantero de Alianza Lima aclaró que Kanashiro sí le pagó el monto que le prestó. “Los 15 mil soles que le di a Xiomy, ella me los pagó. Es más, Xiomy me ayudó a pagar a mi equipo de trabajo. Tengo todas las pruebas”, acotó.

Jefferson Farfán negó haber mantenido una relación de pareja con Darinka Ramírez. | Fuente: Instagram (jefferson_farfan_oficial)

Xiomy Kanashiro afirma que devolvió dinero a Farfán

La propia Xiomy Kanashiro se refirió al depósito de 15 mil soles que le hizo su pareja Jefferson Farfán mostrando pantallazos con mensajes y audios donde, de acuerdo con su versión, le pidió el dinero para un proyecto donde tenía que hacer el depósito ese mismo día.

“Quiero basarme en el depósito que él me hace con fecha y todo. Se trata de los 15 mil soles que él me prestó. Dicen que me ha regalado cuando no ha sido así, y si me regaló no hay problema, pero yo quiero demostrar que no es así”, comenzó diciendo la exbailarina en su podcast '¿Ahora qué?'.

Acto seguido, Kanashiro puso un audio. “Bebé tengo un problema bien grande. Tengo que depositar eso hoy día. ¿No tienes 15 mil soles en Interbank? Tú agarras el efectivo acá. Yo tengo mi plata en efectivo”, se escucha.

Es así como Xiomy Kanashiro explicó que tenía que ir a banco para transferir el monto de 15 mil soles a una tercera persona y que ella solo tenía dinero en efectivo, motivo por el cual le pidió a Farfán que le hiciera a ella la transferencia. "Él me hace la transferencia de los 15 mil soles pero automáticamente yo le paso a otra persona", mencionó.

“Ese día tenía que hacer el depósito porque si no me cobran intereses. Él me hace el depósito de 15 mil soles. Esto es el 11 de enero y si hay algo que me llamó la atención es que la señora (Darinka Ramírez) cuando sale hablar, ella dice que vio la captura el 17 de enero. Yo creo que si lo vio es porque ha tenido que desbloquear el celular”, añadió.

Xiomy Kanashiro comparte la foto con su pareja Jefferson Farfán.Fuente: Instagram (xiomykanashiro)

