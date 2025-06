Darinka Ramírez y la pregunta sobre Jefferson Farfán que no respondió en 'El valor de la verdad'

La empresaria participó por primera vez en el programa de Beto Ortiz y reveló detalles inéditos de su vínculo con el exfutbolista Jefferson Farfán, padre de su hija.

Darinka Ramírez se sentó por primera vez en el sillón rojo de El valor de la verdad este domingo y, aunque había prometido responderlo todo, no contestó una de las 19 preguntas que le formuló Beto Ortiz. La empresaria de 26 años compartió detalles inéditos sobre su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, padre de su hija, pero esquivó uno de los temas más esperados de la noche.

El programa comenzó con una de las dudas que más había circulado: ¿Te pidió Jefferson Farfán hacerse una prueba de ADN? Darinka negó que eso haya ocurrido. Explicó que, al contarle que estaba embarazada, fue ella quien le propuso a Jefferson que, si tenía alguna duda, se realizara la prueba para disiparla.

¿Fue a verte Farfán el día que nació tu hija?

Entre otras preguntas reveladoras, Darinka contó que Jefferson le pidió mantener en secreto el embarazo y que le propuso viajar a Estados Unidos para evitar que la noticia saliera a la luz. Sin embargo, ella se negó porque deseaba contar con el apoyo de su madre durante su primer embarazo.

"Fue raro, porque en un momento me estaba mandando a otro país y, al siguiente, se acercó, me tocó la barriga y me dijo: 'Vamos al cuarto'", relató. "Me negué, porque no tenía ganas de nada. Estaba con el shock de que iba a ser mamá, mis padres estaban afuera y no lo veía hace unos meses... que me pida tener intimidad era raro".

Además, narró que Farfán no la visitó cuando dio a luz, que sospechaba que le era infiel con Denaly López y que en algún momento él le dijo que no tenía dinero. Todo esto, en medio de recuerdos que provocaron tanto risas como lágrimas durante la emisión.

Darinka Ramírez reveló nuevos detalles sobre su mediática disputa con el exfutbolista Jefferson Farfán.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

La pregunta que no respondió

Sin embargo, la pregunta que más expectativa generó —“¿Amas a Jefferson Farfán?”— quedó sin respuesta. Antes de que Darinka pudiera hablar, uno de sus amigos, sentado en el sillón blanco, apretó el botón rojo, deteniendo la dinámica.

La empresaria explicó que consideraba la pregunta “innecesaria” porque él ya tiene pareja, y que su respuesta, afirmativa o negativa, no aportaba nada. "Si sí o no, es irrelevante", afirmó. Beto Ortiz acotó que muchas de sus respuestas anteriores ya habían dejado entrever lo que sentía: "A lo largo de tus respuestas ya habías respondido tácitamente a lo que te hemos preguntado ahora".

La pregunta fue reemplazada de inmediato por otra que desató risas en el set: “¿Usa Jefferson la pastillita azul?” Darinka respondió que no: "Que yo sepa, no. Nunca le he visto tomarla".

Después de responder 18 preguntas, Darinka Ramírez se retiró del programa con un premio de 20 mil soles. “Ya es suficiente”, dijo antes de despedirse, con la tranquilidad —según sus propias palabras— de haber contado su verdad.

