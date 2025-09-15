'El valor de la verdad': Dayanita revela conversaciones con el futbolista Jair Céspedes

La actriz cómica contó en el programa de Beto Ortiz que el futbolista la contactó a través de redes sociales.

El último domingo, Dayanita volvió a El valor de la verdad con una premisa clara: “No he venido a quedar bien, solo he venido a contar mi verdad”. Y así lo hizo. La actriz cómica no solo relató episodios difíciles de su vida, sino que también mostró conversaciones con Jair Céspedes, lateral izquierdo de Deportivo Municipal.

Céspedes, de 41 años, debutó en el fútbol en 2003 con la división de menores de Alianza Lima, donde fue campeón nacional. Luego pasó por clubes como Sport Boys, César Vallejo y León de Huánuco. También jugó en la selección peruana y en equipos de Israel como Ironi Kiryat Shmona, Hapoel Petah-Tikvah y Bnei Sakhnin. Según Beto Ortiz, es cercano a Jefferson Farfán.

Los mensajes de Jair Céspedes

Durante la cuarta pregunta del programa —“¿Te afana el futbolista Jair Céspedes?”— Dayanita respondió que sí y mostró mensajes de Instagram en los que el jugador aparentemente reaccionó a una de sus historias de cumpleaños con un saludo: “Feliz cumpleaños. Espero que la pases bonito. Saludos”.

Ella contó que bromeó con el futbolista pidiéndole una transferencia como regalo, pero no obtuvo respuesta. “Seguro tienes miedo, por eso no lo haces... mucho hablas y poco actúas”, le escribió. A lo que él contestó: “¿Miedo, por qué?”.

Cuando Ortiz le recordó que Céspedes es casado y padre de familia, Dayanita replicó: “De todas mis historias, él siempre está pendiente... yo no tengo la culpa, porque no lo busqué. Todo está guardado”.

El conductor quiso saber si otros futbolistas también la escribían. Ella evitó dar nombres: “Solo tengo historias, nada más”, respondió, aunque luego añadió: “Cuando se apaguen las cámaras, te cuento”.

Dayanita en El valor de la verdad

A lo largo del programa, Dayanita también respondió afirmativamente a preguntas sobre su consumo de drogas, episodios de violencia con su expareja Carlos 'Topito' Flores y el apoyo económico que recibía de un sugar daddy: 200 dólares semanales.

Uno de los momentos más emotivos llegó con la pregunta 15: “¿Has perdonado a tu padre?”. Dayanita dijo que no, y entre lágrimas recordó que su relación nunca pudo recomponerse. “Él me necesitaba mucho. Por eso, cuando voy a Pucallpa abrazo su tumba llorando y preguntándome por qué no estuve cuando me necesitaba”. Tras esta respuesta, decidió retirarse del programa con 15 mil dólares.

