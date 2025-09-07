Últimas Noticias
Reflexiones del evangelio
Milena Zárate en 'El valor de la verdad': más confesiones sobre Edwin Sierra, Greissy Ortega y pasajes dolorosos de su vida

Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Milena Zárate en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La artista colombiana regresó al sillón rojo de Beto Ortiz para responder preguntas pendientes y abrirse sobre pasajes dolorosos de su pasado.

Hace una semana, Milena Zárate sorprendió con sus confesiones en El valor de la verdad. Sentada en el sillón rojo de Beto Ortiz, la actriz colombiana habló sobre su relación clandestina con Jonathan Maicelo, su amistad con Diego Chávarri, la invitación que recibió de Yordy Reyna y la tormentosa historia que vivió junto a Edwin Sierra. Pero aún quedaban preguntas sin responder.

Este domingo, el programa de Panamericana retomó la dinámica con la pregunta número nueve: “¿Pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había sido infiel?”. Desde allí, Milena compartió nuevos episodios de su vida privada, entre ellos los conflictos con su hermana Greissy Ortega y un doloroso pasaje de su infancia que la marcó profundamente.

Las nuevas preguntas que respondió Milena Zárate en El valor de la verdad

  1. ¿Pensaste en regresar con Edwin Sierra a pesar de que te había puesto los cachos?
    Sí (verdad)
  2. ¿Le pediste a Edwin una camioneta por venganza?
    Sí (verdad)
  3. ¿Te pegaba tu expareja?
    Sí (verdad)
  4. ¿Intentaron abusar de ti cuendo tenías 8 años?
    Sí (verdad)
  5. ¿Le puso tu expareja un GPS a tu camioneta?
    Sí (verdad)
  6. ¿Te ofrecieron 140 mil dólares por pasar la noche con un diputado en Japón?
    Sí (verdad)
  7. ¿Es Greyssi tu enemiga?
    Sí (verdad)
  8. ¿Emboscaste a Greissy en un estacionamiento?
    Sí (verdad)
  9. ¿Le pegaste a Ítalo Villaseca?
    Sí (verdad)
  10. ¿Manipula Greissy a sus hijos?
    Sí (verdad)
  11. ¿Falsificaste tus documentos para escapar de tu casa?
    Sí (verdad)
  12. ¿Perdonarías a Greissy?
    No (verdad)

Milena Zárater optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 25 mil soles.

Milena Zárate junto a Beto Ortiz tras su pasado por 'El valor de la verdad'.

Milena Zárate junto a Beto Ortiz tras su pasado por 'El valor de la verdad'.

Las preguntas que respondió Milena Zárate en El valor de la verdad el domingo pasado

  1. ¿Te buscó la esposa de Jonathan Maicelo?
    Sí (verdad)
  2. ¿Sabías que Maicelo era casado?
    Sí (verdad)
  3. ¿Te llevó Maicelo a Nueva York?
    No (verdad)
  4. ¿Te pidió perdón Maicelo con lágrimas en los ojos?
    Sí (verdad)
  5. ¿Te invitó Yordy Reyna a Alemania?
    Sí (verdad)
  6. ¿Te afanó Diego Chávarri? (La formuló Katy Gil)
    Sí (verdad)
  7. ¿Te fue infiel Tito Barrera con Thamara Gómez?
    * No respondió porque tocaron el botón rojo.
    ¿Te detuvieron por tráfico de drogas?
    Sí (verdad)
  8. ¿Ahorcaste a Edwin Sierra?
    Sí (verdad)

Mira la segunda parte de Milena Zárate en El valor de la verdad a continuación...

