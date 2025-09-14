Últimas Noticias
Dayanita en 'El valor de la verdad': confesiones, un pasado doloroso y lo que dijo sobre el futbolista Jair Céspedes

Dayanita en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Dayanita en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz. | Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

La actriz cómica se sentó nuevamente en el sillón rojo para hablar de su vida personal, sus temores y los momentos más difíciles que ha enfrentado.

Este domingo, Dayana Sifuentes, más conocida como Dayanita, volvió a El valor de la verdad. La actriz cómica se sentó en el temido sillón rojo de Beto Ortiz, y reveló pasajes poco conocidos de su vida privada y experiencias que marcaron su historia.

“Le tengo miedo a la soledad”, se le escuchaba decir en uno de los adelantos del programa. “Mucha gente me critica, pero en realidad no conocen mi historia. No he venido a quedar bien, solo he venido a contar mi verdad”, agregaba.

Durante la grabación estuvo acompañada por su mánager, Mauro Chávez; su amigo, el comediante Sapito; y su pareja, el cantante Miguel Ángel Rubio. Ellos ocuparon el sillón blanco y estuvieron atentos para pulsar el botón rojo en caso de que alguna pregunta de la producción de Beto resultara demasiado comprometedora.

Las preguntas que respondió Dayanita en El valor de la verdad

  1. ¿Te encerrabas en hoteles para drogarte?
    Sí (verdad)
  2. ¿Consumes drogas?
    Sí (verdad)
  3. ¿Merecías la condecoración del Congreso?
    No (verdad)
  4. ¿Te afana el futbolista Jair Céspedes?
    Sí (verdad)
  5. ¿Te pagó 2 mil dólares un narco por cargar su torta?
    Sí (verdad)
  6. ¿Te golpeaba tu expareja Carlos Topito Flores?
    Sí (verdad)
  7. ¿Les dices papá a tus parejas?
    Sí (verdad)

Mira el programa EN VIVO de Dayanita en El valor de la verdad a continuación...

Dayanita El valor de la verdad EVDLV

