Adolfo Chuiman habla sobre el ráting de "De vuelta al barrio". | Fuente: Composición

Adolfo Chuiman confesó sentirse feliz del regreso de “De vuelta al barrio” y ha felicitado a sus compañeros por el gran trabajo que han venido haciendo. Como se recuerda, las grabaciones de la cuarta temporada se rigieron con estrictas medidas de seguridad ya para cuidar a los actores, el popular ‘Benigno Bravo’ no participa ya que es considerado población vulnerable.

A pesar de ello, celebró que la novela lidere en el ráting en su horario a pesar de que las épocas hayan cambiado: “Estoy contento porque la serie sigue liderando el rating, y han dado ese salto de los años 70 al 2020”, aseguró al diario Trome.

Además, Chuiman comentó que aparece en los primeros cinco capítulos de esta temporada porque fueron grabados antes de la pandemia:

“Los he visto y me divierto mucho con las actuaciones, pero también se extraña poder compartir con mis compañeros”, indicó el artista. Como se vio en “De vuelta al barrio”, su personaje se fue de viaje, no obstante, cree que podría regresar gracias a la tecnología:

“Ahora que todo es digital y con videollamadas podría volver pronto a pantallas. En verdad extraño mucho las grabaciones, pero no es el momento de regresar al set, sé que debo de seguir respetando los protocolos de seguridad por la pandemia”, concluyó.

REESCRIBIR EL GUION

Como se recuerda, Gigio Aranda, productor y guionista de “De vuelta al barrio”, contó a RPP Noticias que el equipo se encontraba grabando la cuarta temporada de la popular la serie. Sin embargo, debió hacerle unas modificaciones del guion debido a los cambios necesarios para cumplir con los protocolos por la pandemia.

Por otro lado, aseguró que los actores Adolfo Chuiman, Yvonne Frayssinet, Teddy Guzmán y Ana María Jordán, quienes son considerados población vulnerable ante el nuevo coronavirus, seguirán en la historia ya que son importantes. “Todos los integrantes del elenco tienen un contrato hasta fin de año, así que sí estarán”, recalcó. Por supuesto, están viendo de qué manera incluirlos para evitar cualquier posible contagio.

Por otro lado, Gigio Aranda admitió lo difícil que fue retomar las grabaciones de la nueva temporada, pues se deben cumplir con los protocolos de seguridad y así evitar algún caso del nuevo coronavirus. Después de que se especulara una cancelación de la ficción por los posibles cambios en la historia, el guionista lo desmintió y explicó que realizan cambios en el guion.

“Estamos reescribiendo lo que habíamos escrito, así que está un poco trabajoso hacer esta cuarta temporada”, aseguró.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".