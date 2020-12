Raysa Ortiz, actriz de "De vuelta al barrio", forma parte del elenco de la nueva película de Enchufe TV. | Fuente: Instagram

La actriz Raysa Ortiz, que interpreta a Estela Bravo en "De vuelta al barrio", tiene proyectos entre manos. La joven viajó a Ecuador para integrarse al elenco de la nueva película de Enchufe TV.

A través de las redes sociales, se dio a conocer a los artistas que formarán parte de la cinta. Además de la actriz peruana, estará integrada por la youtuber argentina Mica Suárez, Julián Cerati, Samara Montero y Gimena Gómez.

"Y mientras todos hacemos barras al 2021 para que llegue rápido, en Quito grabamos la segunda película de Touche Films", se lee en el Instagram de Enchufe TV.

"Se vienen cosas muy divertidas y lindas en esta nueva película de Enchufe TV", escribió Raysa Ortiz como leyenda de unas fotos donde aparece con la claqueta de la cinta que llevaría por nombre "Misfit".

De momento, no se sabe qué sucederá con su personaje en "De vuelta al barrio"; pero recibió mensajes de apoyo de sus compañeros como Magdyel Ugaz que le mandó un "bravo".

También de su hermana gemela Sirena Ortiz que le dijo: "te amo. Eres la mejor". Así como comentarios de Melania Urbina, Giselle Torres y otros artistas.

UN SALTO AL SIGLO XXI

Como se recuerda, “De vuelta al barrio” cambió radicalmente su ambientación ante la pandemia de COVID-19 y, aunque los años no han pasado para los personajes, su historia es retratada desde el enfoque del 2020.

Para Gigio Aranda, tomar esta decisión que cambiaría por completo la serie de América TV no fue sencillo. Sin embargo, con la reescritura del guion, nota que siguen siendo los mismos personajes y la historia de siempre; pero en una época distinta con celulares y otras tecnologías.

“No me gustaba la idea de cambiar porque el programa había sido creado para disfrutar y vivir la nostalgia. Y ves que sigue siendo en esencia el mismo, pero con celulares. No hay forma de que el público que lo ha visto hasta el día de ayer no se sienta identificado con lo que va a seguir”, aseguró para América Espectáculos.