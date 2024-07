"Dejen de molestar con tanto invento": Christian Cueva estalla y niega haber enviado flores a Pamela López

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Habló fuerte y claro. Christian Cueva ha utilizado sus redes sociales para aclarar que no le ha enviado flores a su expareja Pamela López, como se ha estado especulando. El futbolista afirmó que "por desgracia" la única persona a la que le manda flores es a su difunto abuelo. Con un tono contundente, pidió que cesen los comentarios y que lo dejen vivir en paz.



Recientemente, Pamela López, aún casada con Cueva y madre de sus hijos, compartió en Instagram dos imágenes donde mostraba una flor azul y unos tulipanes que recibió como regalo. Aunque no reveló el nombre del remitente, sí dejó ver un misterioso mensaje que acompañaba el obsequio: "La excepción".

¿Qué dijo Christian Cueva ante las especulaciones?

Las imágenes compartidas por Pamela López llevaron a la periodista Magaly Medina a comentar en su programa que "Pamela da a entender que Cueva le estuviera mandando flores". Por su parte, Janet Barboza afirmó en América Hoy que López y Cueva habrían viajado juntos a Trujillo, y añadió: "¿Se están reconciliando? Apuesto a que sí".



Evidentemente molesto, Cueva, conocido también como Cuevita, publicó una breve mensaje en Instagram con palabras contundentes, negando haber enviado las flores a Pamela. "Dejen de molestar con tanto invento (...) por desgracia, a la única persona que le llevo flores es a mi abuelo. Ahora dejen vivir la vida", escribió el futbolista.



¿Por qué se separaron Christian Cueva y Pamela López?

A principios de julio, Christian Cueva reveló que estaba "separado" de su aún esposa Pamela López. A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista peruano anunció que desde hace unos meses se encuentra distanciado de la madre de sus hijos y que ya no comparten hogar.



“Hago de conocimiento público que, a la fecha, y desde hace unos meses, me encuentro separado de mi esposa (Pamela López), de común acuerdo, sin compartir hogar. Estamos intentando vivir esta etapa con tranquilidad basada en el respeto mutuo, el cariño existente y el amor por nuestros menores hijos”, comunicó.



“Por tal razón, en defensa de la integridad y salud de nuestros hijos, agradecemos se respete nuestra privacidad y tranquilidad. No nos referiremos más a este tema y pedimos a todos, especialmente a los medios de comunicación, el respeto a la intimidad de la familia”, concluyó el futbolista.

