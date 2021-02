Deyvis Orosco lamenta el fallecimiento de su abuelo Felipe Atanacio. | Fuente: Instagram

El cantante Deyvis Orosco lamentó el fallecimiento de su abuelo Felipe Atanacio, su figura paterna. Recordando la época en la que apareció por primera vez en televisión, el intérprete de cumbia compartió su tristeza con sus seguidores por lo que se despidió de su familiar con un vídeo:

“Mi papito Felipe, jamás olvidaré ese día, cuando decidiste aparecer por primera vez en TV y me dijiste: ‘Hijo son años que siempre estás solito, siempre te ven solito, y hoy decidí venir, ¡¡¡para que la gente sepa que no es así́!!! Estoy aquí para que vean Que tienes una familia que está orgullosa de ti, eres mi orgullo, ¡¡¡eres mi orgullo, MI CHIQUITÍN!!!’”, reza su mensaje.

El intérprete de “No te creas tan importante” también publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram donde pasó momentos felices junto a su abuelo Felipe. Asimismo, aseguró que su memoria quedará presente en la familia Orosco:

“Descansa en paz Papito. Tu recuerdo se queda con todos nosotros. Gracias por los lindos momentos que nos regalaste, te voy a extrañar mucho, mi viejo, hasta siempre PAPITO FELIPE”, concluyó.

ASÍ FUE SORPRENDIDO EN TV

En el 2017, el programa ‘Qué tal sorpresa’ mostró el lado más sensible del popular cantante de cumbia Deyvis Orosco, por el Día del Padre. El líder del Grupo Néctar fue sorprendido por Maricarmen Marín y Sergio Galliani en el espacio de Latina, al recordar a su progenitor Jhonny Orosco y a su abuela Teodolinda Márquez, quien falleció ese año en el mes de mayo.

El popular ‘bomboncito’ de la cumbia no pudo contener el llanto al ver imágenes inéditas de sus familiares y más cuando su abuelo Felipe Atanacio, quien fue la figura paterna desde que era niño, se hizo presente en el set y le dijo que estaba orgulloso de sus triunfos.

“Realmente nunca imaginé quebrarme de esa manera frente a las cámaras, siempre he tratado de ser duro y evitar mostrar ese lado sensible, pero al ver a mi abuelo me emocioné mucho. Para mí es como mi segundo padre pues siempre estuvo ahí conmigo desde que era niño porque muchas veces mi papá se iba de gira por muchas semanas”, dijo Deyvis en ese entonces.