Deyvis Orosco aseguró que resulta posible casarse con Cassandra Sánchez de Lamadrid en España y Collique. | Fuente: Instagram / Cassandra Sánchez de Lamadrid

El pasado mes de octubre, Deyvis Orosco le propuso matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid. Y en un reciente comunicado a la prensa, el cantante de cumbia no descartó que podría celebrar una doble boda en España y el distrito de Collique en Lima.

“Bueno, conociendo a mi suegra, lo más probable”, dijo en alusión a Jessica Newton. Aunque también matizó: “Depende, en Collique es mi cuna y el lugar donde he nacido, está además la alameda de mi padre y yo me siento orgulloso de dónde vengo”.

Asimismo, el cumbiambero aseguró que, de tener hijos algún día, le gustaría que estos “sigan caminando por ahí, que sepan de dónde vino su padre”. “Pero España es algo que mis suegros están empujando por ahí”, añadió.

Sea como fuere, Orosco negó que existiera presión familiar para la boda con su novia. “Yo no recibo presión de nadie. Tengo la fortuna de más allá de conocer una compañera también he conocido una familia lindísima”, señaló.

“Mi suegra es la más conocida, pero nosotros cuando apagan los reflectores somos como cualquier familia, a mí me adoran y me siento muy querido por la familia. Me llevo muy bien con mis suegros”, precisó el artista.

Deyvis Orosco cerrará el 2020 con un concierto gratuito que se transmitirá por la señal de Latina. | Fuente: Difusión

CONCIERTO GRATUITO PARA CERRAR EL 2020

Por otro lado, Deyvis Orosco está preparando un concierto gratuito para el próximo 31 de diciembre con el fin de despedir este incierto 2020. La presentación se emitirá a través de la señal abierta de Latina.

Serán cuatro horas de show, que arrancará desde las 11 p.m. y contará con bandas invitadas, como la agrupación salsera Combinación de la Habana y las orquestas de cumbia Los 5 de Oro y Papillón, que brindarán lo mejor de su repertorio.

“Sé que este año ha sido difícil para todos en general por la pandemia y por eso decidí hacer este concierto para todo el público que me ha apoyado en las buenas y las malas”, aseveró el cantante de Grupo Néctar.

“Tengo respaldo de Latina y creo que es genial, porque hay muchas personas que tal vez no saben usar muy bien las plataformas virtuales, así que podrán disfrutar de este show completamente gratis de cuatro horas desde su televisor”, añadió.

Sobre el anuncio del Ministerio de Cultura de abrir los conciertos en marzo, Orosco afirmó que es primordial conservar “la salud”. “Por encima del trabajo y cualquier cosa está la salud. Mientras uno no se exponga, todos tenemos la esperanza que esto acabe pronto”, refirió.