Vania Bludau dedica emotivo mensaje a su madre con quien no pasará esta fecha especial. | Fuente: Instagram

Este Día de la Madre es una de las celebraciones que será muy recordada debido a la situación que está viviendo el país por la cuarentena obligatoria. Muchos no podrán pasar esta fecha especial y la manera de rendirle homenaje a la mujer que les dio la vida es por medio de la tecnología.

Quien está pasando por esto es Vania Bludau ya que se encuentra radicando en Estados Unidos junto a su hermano y no podrá abrazar a su madre en estos momentos. Por esa razón, la modelo quiso dedicarle un extenso mensaje en sus redes sociales diciéndole cuánto la extraña:

“Y cómo no extrañarte, si para mí lo eres todo. Y cómo no quererte, si de ti aprendo cada día. Y cómo no amarte, si me diste la vida ¿Y cómo hago ahora que no te podré abrazar por tu día? No lo sé”, comienza el texto.

Vania Bludau espera poder ser como su madre cuando sea mayor: “Mami diariamente me miro en el espejo y me quiero parecer más a ti, no solo físicamente sino también parecerme a esa alma tan hermosa que tienes. Los días pasan y no espero el momento de verte otra vez”.

Finalmente, la modelo peruana cuenta los días para que se vuelvan a encontrar: “Tenerte cerquita y por más que te sofoquen mis abrazos estate preparada porque no sé si pueda soltarte ¡Feliz día mami linda!”.

Sus seguidores comentaron la publicación con mensajes de fuerza y aliento. Cabe resaltar que muchos artistas no podrán pasar con sus madres este día ya que se encuentran trabajando fuera del país.

Por motivo del aislamiento social y el cierre de fronteras para evitar la propagación del nuevo coronavirus, nadie podrá salir ni entrar del Perú.