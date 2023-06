Yaco Eskenazi y su mensaje por el Día del Padre: "Mi misión siempre será proteger a Natalie y a mis hijos"

El conductor Yaco Eskenazi se mostró conmovido luego de que su esposa Natalie Vértiz le dedicara un mensaje por el Día del Padre antes de cerrar su bloque en el programa Estás en todas.

Sorprendido por la producción, el ex chico reality recibió los aplausos de todos los que sacan adelante el show: Un saludo especial para todos los papis del país, en especial a mi esposito (...) Gracias por tu fortaleza, por siempre estar ahí, por amar como lo haces”, dijo la modelo.

Agradecido por las palabras de Natalie Vértiz, Yaco Eskenazi también quiso decir unas palabras para sus hijos y su esposa. “Ser papá es la misión más linda que nos puede poner la vida delante (...) Yo no tengo espacio para deprimirme o estar ansioso, para nada. Porque todo es para mis hijos. Mi misión en esta vida es proteger a Natalie, proteger a mis hijos. Hacerlos crecer fuertes y valientes como hizo mi papá conmigo”, comentó.

Asimismo, recordó a su padre quien falleció en Año Nuevo de 2022: “Si hay algo que me acuerdo de mi papá es que siempre me hizo sentir protegido, gracias a él nunca le tuve miedo a nada y pude enfrentar cualquier cosa que me puso la vida en el camino (...) Papito en el cielo, no hay ni un solo día que no converse contigo, te pida un consejo, te extraño y eres la voz de mi conciencia”, finalizó.

Yako Eskenazi y su mensaje a sus hijos

En agosto de 2021, tras la llegada de su segundo hijo, Yaco Eskenazi estuvo presente en ‘América Hoy’ y no pudo evitar emocionarse al contar cómo fue que Liam recibió a su hermano Leo. “Él siempre quiere estar con el hermano”, dijo entre risas.

Si bien el conductor de televisión reveló que esperaban tener una niña, su pequeño siempre deseó que fuera varón por lo que está feliz: “Nosotros queríamos mujer, pero Liam estuvo firme en un hermanito”, comentó.

Asimismo, Yaco Eskenazi les envió un tierno mensaje a sus hijos quienes lo estaban viendo desde casa: “Mientras me quede fuerza para levantarme, moverme, me debo a ellos, son la extensión de mi alma, no voy a faltarles nunca”, agregó.

Por otro lado, aseguró que un hijo es la motivación más grande para que los padres puedan salir adelante y por eso seguirá trabajando para que no les falte nada.