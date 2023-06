Natalie Vértiz sobre el fin de la relación de Ale Venturo y Rodrigo Cuba: "Todo pasa por algo"

Luego de la separación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo, Natalie Vértiz se mostró sorprendida por cómo sucedieron las cosas, sin embargo, por respeto a su mejor amiga, no ahondó en detalles de lo que pasó con el fin de su relación.

En medio del programa ‘Estás en todas’, explicó que no dará información sobre este hecho y que, si ellos decidieron terminar su romance, fue por decisión de los dos y nadie debe meterse. “Sí me sorprendió y lo único que puedo hacer como mejor amiga es apoyarla en este momento difícil, es difícil cuando una relación se termina porque tenían una idea de familia, tienen una bebé chiquita, pero todo pasa por algo”, dijo la modelo.

Como es de conocimiento, Ale Venturo no es una persona pública, por eso pidió a sus compañeros conductores de espectáculos que no se sumerjan tanto en el asunto:

“Espero que esto quede aquí, además que Ale no es una persona pública, es una chica emprendedora, siempre ha sido súper privada, es mi amiga desde hace mucho tiempo, pero este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación. No sé qué va a pasar más adelante, espero que no sea como las anteriores relaciones de Rodrigo Cuba, que fueron muy mediáticas”, finalizó Natalie Vértiz.

Ale Venturo confirma el fin de su relación con Rodrigo Cuba

Aunque no ofreció más detalles de lo que motivó la separación, Ale Venturo fue tajante al asegurar que no intentará retomar el romance con el futbolista del Sport Boys.

Hasta el Día de la Madre parecía que todo marchaba bien y nada haría sospechar que ellos acabarían, pero los rumores de la ruptura se desataron cuando Venturo decidió eliminar las fotos con el padre de su hija de sus redes sociales.

"Yo le deseo lo mejor en verdad. Que cada uno siga su camino", expresó a las cámaras de Magaly TV, la firme. "No me siento bien ahora, pero vamos a seguir adelante, fuertes, y mamá leona para siempre. Paz y amor, pero por favor, respeten ahorita el dolor", declaró.

Cuando fue consultada si hubo maltrato o infidelidad, la empresaria sólo respondió que se considera una "buena madre".

"Yo sé que soy una buena madre, eso es lo que puedo decir, es más, los que me rodean también (lo pueden afirmar). Obviamente que no estoy bien, pero ya, todo para adelante", manifestó.

El 'Gato' Cuba ha evitado pronunciarse al respecto, pero ambos aún se siguen en sus respectivas cuentas de redes sociales. Lo último que ha publicado el jugador en su cuenta de Instagram es un post sobre sobre el Día de la Madre, donde borró una mención especial a su expareja.