José Peláez recordó a su fallecido padre: "Estuvo preso 13 años en Cuba por ayudar a la gente"

El último fin de semana, El Gran Chef Famosos tuvo un programa dedicado al Día de Padre donde la producción sorprendió a los participantes y al conductor con fotos y saludos de sus papás. Lo que sorprendió a José Peláez fue ver su imagen de niño junto a José Manuel Peláez, su progenitor.

Hace un tiempo, el animador de televisión comentó que su padre falleció hace años y era natural de Asturias, España. Notablemente emocionado, recordó que siempre lo apoyo en sus carreras deportivas.

"Mi papá no está ya desde hace varios años y lo recuerdo siempre con mucho cariño, una gran persona, una persona que me dio siempre muchísimo amor y lo tengo siempre presente como un ángel. Lo tengo siempre presente en mis carreras, cuando estoy corriendo el kilómetro 35, que ya no puedo más, me acuerdo siempre de él", dijo.

Asimismo, José Peláez dio a conocer que su papá estuvo en la cárcel en Cuba cuando tenía 52 años, ya que era opositor del régimen de Fidel Castro. "Mi papá estuvo 13 años en Cuba. Él fue preso político. Él fue un héroe para muchas personas. Hubo muchas personas que inclusive él logró sacar de Cuba, personas que estaban siendo perseguidas, personas que iban a matar o personas que iban a tener problemas. Él ayudó a muchas personas y por ese motivo él terminó quedando preso durante 13 años", mencionó.

Por otro lado, agregó que no puede imaginar todo lo que tuvo que pasar mientras estaba tras las rejas: "Me cuesta mucho imaginar el trauma que te puede generar todo eso y, a pesar de los grandes traumas que pudo haber tenido, mi papá siempre fue una fuente inagotable de amor. Siempre me sentiré muy orgulloso del padre que tuve y por eso digo que si llego a ser la mitad de buena persona que él fue, me daré siempre por satisfecho. Así que donde quiera que estés, te quiero mucho papá", finalizó.

¿Qué de nuevo hay en El Gran Chef Famosos?

José Peláez explica que, para no caer en repetición, siempre está pensando en novedades:

"Estamos pensando en nuevas formas de sorprender al público y esta nueva temporada no será la excepción. Después de innovar con El Restaurante, tenemos más ideas y temáticas para esta próxima edición que pondrán a prueba tanto a los nuevos participantes como al paladar de nuestros jurados. Lo que sí podemos asegurar es que no faltarán los tres componentes que siempre han caracterizado al programa: diversión, famosos que no saben cocinar y, por supuesto, el caos en la cocina".

¿El Gran Chef Famosos será el nuevo Yo Soy?

El conductor de TV también abordó los comentarios y críticas en redes sociales sobre un posible desgaste en el formato de El Gran Chef Famosos. Incluso, algunos usuarios especulan sobre la eventualidad de que el reality culinario siga los pasos del programa Yo soy, que se mantuvo por 10 años en la televisión peruana.

"Me hace gracia porque dicen que se va a convertir en el nuevo Yo Soy. Yo feliz porque Yo Soy duró 10 años. Yo nunca he durado en una chamba 10 años, sería feliz de verdad", apuntó.



Asimismo, dijo que el equipo de producción sigue en la búsqueda de nuevos famosos para mantener fresca la propuesta del programa. "Nosotros seguimos encontrando nuevos personajes, son de diferentes universos como actores, cantantes, gente que ha estado en realities, músicos, conductores de televisión", afirmó.

