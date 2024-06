'El Gran Chef Famosos': Julinho deja la competencia y Javier Masías no pudo contener las lágrimas

El último lunes, El Gran Chef Famosos ofreció una noche de eliminación llena de intensidad. La jornada tuvo desafíos culinarios y emociones encontradas, culminando con la despedida de Julinho, quien se convirtió en el tercer eliminado de la temporada del reality de Latina. El exfutbolista se despidió con sentidas palabras hacia sus compañeros y los jueces.



Durante la tercera noche de eliminación, los participantes se enfrentaron a dos desafíos culinarios. El primero, una ensalada de tornillos, resultó ser más complicado de lo esperado, debido a la gran cantidad de ingredientes que debían cortar. El segundo desafío fue la preparación de un aguadito de mariscos, que también requirió manejar una gran variedad de ingredientes.



A pesar de los esfuerzos de todos, el jurado decidió que Yaco Eskenazi, Leyla Chihuán y Karina Borrero avanzarían a la siguiente ronda, dejando a Julinho fuera de la competencia. El exfutbolista, evidentemente emocionado, agradeció a los jueces por la oportunidad y los consejos, provocando que Javier Masías se conmoviera hasta las lágrimas.

¿Qué dijo Julinho tras ser eliminado de El Gran Chef Famosos?

“Quiero agradecer a Giacomo, Nelly, Javier, Peláez y toda la producción. Aprendí mucho de ustedes. Gracias por el cariño. Es una de las mejores producciones en las que he participado”, comentó Julinho tras conocerse su eliminación de El Gran Chef Famosos. El exfutbolista se convirtió en el tercer eliminado de la temporada.



"Hay lugares donde uno se siente feliz. Obvio que no quería salir eliminado, me gustaría seguir en el programa, pero es un programa de comida y merece ganar el mejor. No soy tan bueno con la comida, pero hice un esfuerzo tremendo. Entregué lo máximo para dar la mejor diversión de comida al jurado. Quedo profundamente agradecido por la oportunidad", agregó.

¿Qué dijo Javier Masías tras la salida de Julinho?

La eliminación de Julinho no solo impactó al público, sino también al jurado, especialmente a Javier Masías. En un momento conmovedor, el crítico culinario no pudo contener las lágrimas y expresó: “Nadie quiere que te vayas. Lo has hecho increíble y siempre con una inmensa sonrisa". Continuó diciendo: "A veces una sonrisa no es suficiente y eso me parte el corazón”.



Julinho se despidió reconociendo que antes de ingresar al reality no había pisado una cocina: "Yo vivía más del fútbol, ahora voy a vivir para el fútbol y la comida, que es la mejor cosa que hay en este país". Añadió: "Me voy con tristeza, pero también con una sonrisa en la cara porque la pasé muy bien".

