"Claudia es mi amiga y nadie lo va impedir, ni mi esposa": Dilbert Aguilar defiende su encuentro con 'La Ñañita'

El cantante Dilbert Aguilar volvió a pronunciarse luego de que su participación en el podcast de su expareja Claudia Portocarrero generara molestias en su esposa Jazmín Gutarra. El apodado 'Pequeño gigante de la cumbia' manifestó que no ha cometido ninguna falta y rechazó las acusaciones que lo señalan como infiel.

"Jazmín no está acostumbrada a la farándula y habla cosas que no tiene que hablar. Solo he ido a un pódcast porque Claudia me invitó, hicimos un bailecito para las redes. Claudia es mi hermana, mi amiga de toda una vida y nadie lo va a impedir, ni mi esposa ni mi hermana, tan solo Diosito", declaró el cantante.

¿Qué dijo Jazmín Gutarra?

El último jueves, Gutarra expresó sentirse incómoda tras la aparición pública de su esposo junto a Portocarrero, calificándola como una falta de respeto.

"Es una falta de respeto lo que ellos me están haciendo. Yo me siento como una mujer burlada. Me falta el respeto, no solo como mujer, sino a la mamá de su hija, porque sabía cómo ella me hizo sentir cuando él estaba a punto de irse, pero ya está, a veces tienen que pasar estas cosas para que abras los ojos", sostuvo.

¿Dilbert Aguilar terminó su relación con Jazmín Gutarra?

Consultado sobre el estado de su relación con Jazmín Gutarra tras sus recientes declaraciones, Dilbert Aguilar afirmó que la polémica no ha afectado su vida personal.

"Estoy bien con ella, habrá momento de reclamarle por hablar cosas que no son ciertas, le haré entender cómo son las cosas, de lo que puede hablar y de lo que no, porque la perjudicada es ella. Ahora la están llamando, a ella la victimizan, le dicen pobrecita, pero pobrecita de qué, si yo no he hecho nada malo", aclaró.

Finalmente, el cantante rechazó que se le vincule con una infidelidad y aseguró que, aunque Jazmín no esté familiarizada con el mundo de la farándula, eso no justifica las especulaciones.

"Y no lo soy. La han hecho pisar el palito, pero no tengo nada en contra de mi esposa y la respeto. Ella no entiende cómo es esto... pero yo estoy tranquilo", concluyó.