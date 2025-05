¿Dilbert Aguilar y su esposa se separan? Cantante responde tras reencuentro con Claudia Portocarrero

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Desde que Claudia Portocarrero y Dilbert Aguilar se reunieron en un podcast, la esposa del cantante de cumbia Jazmín Gutarra aseguró sentirse indignada y molesta por este encuentro ya que, como se recuerda, Aguilar tuvo una relación con la exbailarina.

Tras este encuentro, se tejió el rumor de que el líder de La Tribu tendría problemas con su esposa, sin embargo, aclaró que todo está bien. En conversación con el programa América Hoy, minimizó esta situación y aseguró no hay crisis en su matrimonio: "¿Pero por qué tendría que haber problema?", dijo, confirmando que está en buenos términos con la madre de su hija.

"¿Qué de malo estoy haciendo yo? O sea, si tú fueras una mujer común y corriente normal, con pensamientos normales, ¿cómo actuarías?", dijo ofuscado; a lo que el reportero acotó: "Son amigos de años". "Exactamente, a eso voy", respondió Aguilar.

Esposa de Dilbert Aguilar enfurece por video de Dilbert con Claudia Portocarrero

Jazmín Gutarra, madre de la última hija de Dilbert Aguilar, expresó su indignación con el cantante y Claudia Portocarrero. En diálogo con el mismo programa de espectáculos, Gutarra mencionó que desconocía del reencuentro de su esposo con su expareja.

“La verdad, no lo sabía. Si él me hubiese comentado, yo le hubiese dicho que me incomoda. Él sabe las cosas que han pasado. Las mentiras que ella ha salido a decir y yo me he quedado callada sin mostrar pruebas por él”, expresó.

En ese sentido, resaltó que ambos le faltaron el respeto al dejarse ver juntos y mostrando una complicidad ante el público. De igual manera, recordó que Claudia Portocarrero está casada con Michael Witkamp.

“Es una falta de respeto lo que ellos me están haciendo a mí. Digo ellos porque ella como mujer, y todavía casada, le sigue el juego. Entonces, si yo fuese otra persona le llamo a su esposo y le digo lo que está haciendo y lo que hizo tiempo atrás y con pruebas”, mencionó.

¿Claudia Portocarrero sigue casada?

En diciembre de 2023, Claudia Portocarrero, conocida en el mundo de la farándula como 'La Ñañita', contrajo matrimonio con el ciudadano neerlandés Michael Witkamp, padre de su hija. Ella lo conoció en 2013, un año después de poner fin a su relación con Dilbert Aguilar.

Sin embargo, la llegada de su primogénita estuvo marcada por un momento gris para Claudia. Ella aseguró que permaneció sola durante el parto, ya que Michael se encontraba trabajando en su país natal.

En 2017, tomaron la decisión de separarse, sin embargo, Claudia y Michael decidieron mantener una relación amigable por el bien de su hija. Luego, con el paso del tiempo, la pareja decidió darle una nueva oportunidad al amor. Actualmente, residen juntos en Países Bajos, pero Claudia Portocarrero regresa constantemente al Perú para realizar actividades laborales y reencontrarse con su familia.

Claudia Portocarrero contrajo matrimonio con el ciudadano neerlandés Michael Witkamp.Fuente: @claudiaportopa