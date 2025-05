"A la mujer no se le toca": Doña Peta frenó actitud violenta de un familiar en su fiesta de cumpleaños

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiesta de cumpleaños de Doña Peta terminó opacada por un tenso incidente familiar. El último fin de semana, familiares y amigos se reunieron para celebrar los 75 años de la madre de Paolo Guerrero, en un evento que incluyó orquesta en vivo, decoración y un ambiente de alegría.

Paolo Guerrero y su pareja, la modelo brasileña Ana Paula Consorte, estuvieron en la reunión donde disfrutaron junto a sus hijos. Sin embargo, cerca de la medianoche, mientras algunos invitados se despedían, se produjo un altercado en los exteriores del local.

¿Qué pasó en la fiesta de Doña Peta?

Un familiar, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzó a discutir fuertemente con su pareja. El tono elevado de la conversación llamó la atención de varios presentes. Preocupada por el alboroto, Doña Peta salió a ver qué sucedía.

Al llegar, la pareja del joven intentó apaciguar la situación al advertirle: “No seas desconsiderado”. Al ser consultado por Doña Peta, el joven se quejó de la actitud de su enamorada durante la fiesta, mientras la señora la defendía diciendo: “Yo la he estado viendo, y ella ha estado conmigo todo el rato”.

El intercambio verbal subió de tono, y él emitió comentarios despectivos y machistas sobre su pareja. “Ella quiere estar con esa gente que quiere ser soltera, que quiere hacer su vida liberal”, dijo, a lo que ella respondió indignada: “¿Liberal? ¡Si no hay nadie, son puras mujeres!”.

Ante la escalada del conflicto y la actitud del joven, Doña Peta no dudó en intervenir con firmeza, dejando en claro su rechazo a cualquier tipo de violencia. “No le estés pegando, porque yo no lo voy a permitir. A la mujer no se le toca”, advirtió con autoridad.

Visiblemente molesta, pidió respeto y orden. “A mí no me gusta que me arruinen mi fiesta. No seas malcriado, respeta a tus mayores”, reclamó, intentando poner fin al conflicto. Sin embargo, el joven continuó alterado y llegó a empujar a su pareja, mientras decía con tono agresivo: “Ahorita te saco la m...”, todo esto captado por las cámaras del programa Magaly TV La Firme.

Este fue el punto de quiebre para Doña Peta, quien, indignada por la escena, solicitó la intervención de su hijo: “Llamen a Paolo. Esto ya es demasiado. Estás enfermo, ¿qué te pasa?”, exclamó. Finalmente, el joven decidió retirarse del lugar, y Doña Peta regresó al interior del local para continuar con la celebración de su cumpleaños, intentando retomar el ambiente festivo.