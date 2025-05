"Yo hice todo para continuar la relación": Adolfo Aguilar le responde a Daniel René, ex Menudo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Adolfo Aguilar le responde a Daniel René. El popular conductor peruano habló con RPP sobre las recientes declaraciones del excantante de Menudo, quien aseguró que Aguilar terminó con su relación de ocho años en un momento crítico de su vida tras recuperarse de las adicciones que padecía en el pasado.

Ahora, el expresentador de Yo Soy contesta y asegura que todavía mantiene contacto con el músico de 42 años mostrando su sorpresa por lo que dijo su expareja en un canal de televisión en Venezuela. “Yo hice todo lo que estuvo en mis manos para poder estar con él y continuar con la relación. La verdad, es más complicado de lo que él ha dicho”, comenzó diciendo Aguilar.

“Todavía tengo contacto con él. Somos muy amigos y siempre hablamos. Seguramente, lo dijo en un momento fuera de contexto”, añadió. En ese sentido, Adolfo Aguilar descartó haber cortado la relación con Daniel René por sus adicciones. “Nosotros nos separamos por varios motivos y no porque él era un problema. No. Eso no fue así”, señaló.

Seguidamente, el también actor consideró que en una relación siempre debe ser “50 y 50”. “Los dos tuvimos un momento complicado. Entonces, nos separamos. Por eso fue”, exclamó.

Ante la consulta de si se lleva bien con Daniel René a pesar de su versión del fin de su relación, el presentador mencionó: “Si, claro”. “Yo me llevo muy bien con todas las personas que yo decidí que estén en mi vida porque yo decidí que estén en mi vida para siempre y los quiero para siempre”, concluyó Aguilar.

Daniel René es un cantante y productor musical estadounidense de origen hispano. | Fuente: Instagram (danielrenemusic)

¿Qué dijo Daniel René sobre su relación con Adolfo Aguilar?

Días atrás, Daniel René se refirió sobre el romance que mantuvo con Adolfo Aguilar y los motivos de su separación luego de ocho años.

Fue durante el programa Sarcástico, del canal Ve Plus en Venezuela, que el también compositor estadounidense de origen hispano fue consultado sobre si le interesa ser el mayor, o el menor, en una relación de pareja, a lo que respondió: “Depende de dónde estás en la vida, de tu madurez, dónde estás en tu carrera”.

Es así como el intérprete de No puedo olvidarme de ti comenzó hablando de su relación con Aguilar. “En mi caso fue un desastre, empecé una relación con el que me llevaba diez años, Adolfo Aguilar, que todo el mundo lo sabe”, comenzó diciendo René. En seguida, le preguntaron por la dirección de su expareja. “Lima, Perú”, respondió.

Asimismo, Daniel René mencionó que conoció a Adolfo Aguilar cuando comenzaba su carrera de solista y en plena recuperación de las adicciones que padecía. “Él me llevaba 10 años, yo tenía 24 años cuando recién nos conocimos y él 34 años. Yo estaba empezando mi carrera, como lo decimos en recuperación, empezando mi carrera en uso de drogas y de alcohol”, acotó.

Finalmente, el artista aseguró que fue el actor peruano quien decidió dejarlo y no continuar con la relación. “Él (me terminó) después de ocho años de estar conmigo. Casi me muero dos veces, él me dijo ‘yo te amo, pero me tengo que ir", explicó.

Adolfo Aguilar es uno de los conductores más populares de la televisión peruana. | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv)

Daniel René confirmó que tuvo un romance con Adolfo Aguilar

A mediados de 2022, Daniel René confirmó que tuvo un largo romance con el presentador de televisión Adolfo Aguilar, incluso admitió que el exconductor de Yo Soy fue su primera pareja sentimental tras revelar su homosexualidad.

"Me enamoré por primera vez, con un peruano, presentador de televisión, Adolfo Aguilar, estuvimos juntos por casi seis años", recordó el músico de 41 años en una entrevista para la cadena Telemundo.

Anteriormente, el exconductor de El último pasajero dio detalles de la relación que tuvo con el exintegrante de Menudo. Aguilar aseguró que ambos mantienen una comunicación cordial, pese a su abrupta separación.

De mismo modo, en una entrevista con Christopher Gianotti, Adolfo Aguilar declaró que una infidelidad terminó por separarlo de Daniel René. "De hecho, por eso terminó mi última relación de cinco años. Me dejó", sostuvo.

