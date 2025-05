Doña Peta celebró su cumpleaños bailando con Ana Paula Consorte [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Con ritmo y alegría, Doña Peta, madre del futbolista Paolo Guerrero, celebró este fin de semana su cumpleaños número 75 con una gran fiesta en un local de Chorrillos, donde derrochó energía al bailar junto con Ana Paula Consorte, pareja de su hijo.

El evento, al que asistieron familiares y amigos cercanos, fue animado por la popular orquesta Los Conquistadores de la Salsa y la reconocida cantante cubana Tania Pantoja, quienes pusieron a todos los invitados a disfrutar de una noche llena de música y sabor.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue cuando Doña Peta se robó el show bailando salsa con Ana Paula, demostrando que a sus 75 años mantiene una energía contagiante. El video del baile ya circula en redes sociales, donde ha generado comentarios positivos despejando dudas sobre el supuesto alejamiento entre ambas.

Doña Peta descartó rivalidad con Ana Paula Consorte

Hace un año, Doña Peta habló sobre los rumores que rodean su supuesta mala relación con Ana Paula Consorte. Cuando se le preguntó acerca de su vínculo con la brasileña, la madre de Paolo Guerrero dejó claro que no guarda ningún resentimiento hacia ella

"Yo estoy con quien mi hijo elige, yo no puedo decidir su pareja", declaró en el programa América Hoy. "Si mi hijo ama a su esposa, también debo aceptarla. Tengo nietos, ¿cómo podría estar distanciada? No lo estoy, simplemente soy así".

Doña Peta agregó que los comentarios que circulan sobre el rumor del distanciamiento no la afectan ni a ella ni a la pareja de su hijo. "No me molesto en absoluto, sé quién soy y ella [Ana Paula Consorte] me conoce, él [Paolo Guerrero] sabe cómo soy, así que no hay ningún problema", sentenció.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero tienen dos hijos: André y José.Fuente: @anapaulaconsorte

¿Ana Paula Consorte contraerá matrimonio con Paolo Guerrero?

Ana Paula Consorte contó que ya viene planificando su boda con Paolo Guerrero. La modelo brasileña fue consultada si ya está pensando en ir al altar junto con el delantero de Alianza Lima, tras mostrarse muy unidos en sus redes sociales.

"Ah, se viene (nuestra boda), pero por ahora estamos como planeando, pero vamos a ver (que pasa)", declaró la también influencer. Seguidamente, resaltó que viene disfrutando de su relación con el popular 'Depredador'." Vamos muy bien. Super tranquilos", mencionó a las cámaras de América Espectáculos.

Sobre la pedida de mano, la bailarina contó que el delantero de 40 años hizo la pidió matrimonio dentro un estacionamiento en un centro comercial en Brasil.

"Paolo me pidió la mano en el estacionamiento de un centro comercial. Estábamos bajando de hacer shopping y ahí estaba con mis hijos y me dice: 'Ya, entonces ahora'. Entonces, él se arrodilló y me pidió la mano", expresó a Mande quien mande.