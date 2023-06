'Doña Peta' sobre la nueva pareja de Paolo Guerrero: "Se ha portado bien conmigo, estoy contenta"

Después de que Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte le dieran la bienvenida a su hijo, además de que ‘Doña Peta’ viajara en Argentina para conocerlo, la madre del ‘Depredador’ respondió sobre cómo se lleva con la nueva pareja de su hijo.

Petronila Gonzáles -su nombre verdadero- mencionó que no solo está feliz de que el futbolista de 'Racing' esté de regreso a la Selección Nacional, sino que tuvo unas palabras para la modelo brasilera:

“Tú sabes, una se tiene que ir adaptando a la nueva persona, a la nueva novia que tenga su hijo. ¡Qué se hace! Ana Paula se ha portado muy bien conmigo, en los días que he estado allá (Argentina), contenta”, comentó para América Hoy.

Como se recuerda, a fines de mayo de este año, ‘Doña Peta’ tuvo en sus brazos a su cuarto nieto y se mostró emocionada de por fin conocerlo:

“Bien bonito mi nieto, estoy muy contenta de que haya alguien más en la familia. Ya era tiempo que yo venga a visitar a mi nieto. No venía porque tengo un hermano enfermo que debo atender. Llegué justo para el día de mi cumpleaños, mi nieto es el mejor regalo que he tenido”.

Ana Paula Consorte descartó matrimonio con Paolo Guerrero

La modelo brasileña Ana Paula Consorte afirmó que no está entre sus planes contraer matrimonio con el futbolista Paolo Guerrero. La pareja, que se convirtió en padres hace dos meses, ya convive desde hace algún tiempo, lo que le parece suficiente a la también bailarina e influenciadora.

"Ya vivimos una vida de casados, pero si se trata de un papel o de una ceremonia religiosa, nunca fue mi sueño", dijo en febrero pasado al ser abordada por el programa Magaly TV: La Firme. "Mi preocupación es ser feliz... Ese siempre ha sido mi pensamiento, mucho antes de conocer a Paolo", añadió.

Asimismo, Ana Paula Consorte señaló que a la fecha está a punto de terminar convertirse en abogada, una de sus mayores ilusiones. "Me estoy graduando de la facultad de Derecho. Este semestre termino algunas materias en línea (...) No trabajo con Instagram, mi objetivo es diferente. Me encanta el área de Derecho y gracias a Dios me graduaré pronto", indicó.

El pasado 14 de febrero, Paolo Guerrero, quien suele ser muy reservado con su vida privada, se dejó llevar por el espíritu de San Valentín y usó sus redes sociales para compartir una imagen junto a su pareja. El peruano aprovechó la publicación para dedicarle una corta, pero significativa frase por esta fecha: "Feliz San Valentín, amor".