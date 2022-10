Ebelin Ortiz, la protagonista de ‘Magnolia Merino’, negó que se le haya faltado el respeto a Magaly Medina en la miniserie. | Fuente: Composición

Los dimes y diretes entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel hizo que resurgiera el nombre de la miniserie ‘Magnolia Merino’. De acuerdo con la popular ‘Urraca’, esa producción de Michelle Alexander arruinó su credibilidad como periodista y no se semejó a su llegada a la televisión.

Tras estas declaraciones, Ebelin Ortiz, actriz que lideró el cast durante el 2008, se refirió al respecto: “No me arrepiento, en lo absoluto (de interpretarla). Si me lo volvieran a ofrecer, lo haría otra vez porque para mí todo es una oportunidad. Además, si no lo hubiera aceptado, otra lo iba a hacer. De igual manera se iba a realizar”, dijo.

Además, la recordada protagonista de ‘Magnolia Merino’ negó que se le haya faltado el respeto a Magaly Medina. “Magaly da una información que no es la real, siempre tiene una parte de mentira lo que dice. Sus seguidores sencillamente van a creer lo que está diciendo. Está haciendo exactamente lo mismo que su comadre, que dice que se victimiza y ella también lo hace. Y yo estoy en medio de una guerra de dos divas cuando mi trabajo lo hago con la tranquilidad del mundo”, agregó Ebelin Ortiz en entrevista con Infobae.

Por otro lado, explicó cómo hizo para ponerse en la piel de Merino y en qué se basó el guion para interpretarla.

“Me basé en el personaje que vende Magaly Medina en televisión. Su forma de ser no cambió nunca, ella es un personaje. Es una periodista que es burlona, que agrede con sus comentarios, que expone personas públicas y más. El personaje de Magnolia Merino era eso. No hablamos de su vida íntima, ni de su hijo, sino que se creó un personaje a partir de lo que muestra en televisión. Si a ella no le gusta y se ve reflejada, es su problema, no de los productores, ni escritores, ni mucho menos de la actriz”, finalizó.

Magaly Medina vs Gisela Valcárcel

El sábado pasado, Gisela Valcárcel estrenó una nueva edición de 'El gran show' con un fuerte mensaje dirigido a Magaly Medina. La popular 'Urraca' anunció el fin de semana que el lunes 3 de octubre le respondería a su contrincante mediática. Y la respuesta fue bien recibida por la audiencia, según revelan las cifras de rating.

Desde "hipócrita" hasta "alcahuete", la conductora de ATV disparó contra quien fuera conocida como la 'Reina del mediodía' en una emisión dedicada por entero a criticarla. Además, la presentadora de 'Magaly TV: La Firme' hizo algunas revelaciones para desmentir versiones que la 'Señito' había ventilado en el 'reality' de América TV.

Al enterarse de cuánto rating consiguió en su último episodio, Magaly Medina celebró a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, compartió una historia en la que agradecía a sus seguidores. "Gracias al público por su sintonía", escribió la 'Urraca' en la publicación.

Con todo este material, el programa de Magaly Medina consiguió posicionarse en el quinto lugar de los espacios televisivos más vistos en la semana. Con 14.5 puntos de rating en Lima y hogares, 'Magaly TV: La Firme' solo estuvo por debajo de 'Al fondo hay sitio', 'Luz de luna', 'Esto es Guerra' y 'América Noticias'.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.