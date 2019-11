Mario Hart y Michelle Soifer se salvaron de ser eliminados en la última edición de "El Dúo Perfecto" | Fuente: Composición

El sábado 16 de noviembre se celebró la cuarta gala de la primera temporada de “El Dúo Perfecto”, programa conducido por Gisela Valcárcel. Como cada noche, el jurado integrado por Tilsa Lozano, Michelle Alexander e Isabel Iñigo, al que se sumó la conductora Rebeca Escribens, reconoció a sus parejas favoritas con puntajes altos

En esta ocasión, la gala estuvo reñida debido a la alta competitividad de los concursantes y al versus de caracterización que debieron enfrentar dos parejas. La dupla conformada por Miguel Álvarez y Briyit Palomino se impuso por encima del resto gracias al voto del jurado, mientras que el tándem conformado por Michelle Soifer y Mario Hart se salvó de la eliminación debido a su excelente desempeño en el enfrentamiento contra Nesty y Amy Gutiérrez.

Mario Hart y Michelle Soifer se impusieron durante el versus de caracterización, pero estuvieron cerca de ser eliminados de la competición. | Fuente: Instagram

VERSUS DE CARACTERIZACIÓN

La última edición de “El Dúo Perfecto” tuvo un versus de caracterización que enfrentó a Mario Hart y Michelle Soifer con Nesty y Amy Gutiérrez. La primera dupla dio un espectacular show, con Soifer vestida como Tongo y Hart en la piel de La Máscara bailando y cantando “La Pituca” y “Cuban Pete”.

En cuanto a Nesty y Gutiérrez, la pareja de Mayra Goñi salió caracterizado como Freddie Mercury, mientras que la intérprete y bailarina hizo de la cantante Amy Winehouse. Ambos regalaron un increíble mix de “I Want to Break Free”, “Rehab” y “We Are the Champions”.

Como resultado de este versus, la pareja Soifer y Hart se impusieron como los ganadores absolutos.

Caracterizados como La Máscara y Tongo, la dupla Hart y Soifer se salvaron de ser eliminados. | Fuente: Instagram

UNA COMPETENCIA INTENSA

Como se recuerda, las parejas que conforman “El Dúo Perfecto” varían de compañeros semana tras semana. En esta oportunidad, Mayra Goñi compartió la pista de baila con Natalia Salas e interpretaron “I Love Rock And Roll”, pero no obtuvieron un puntaje muy alto.

Por su parte, la dupla Daylin Curbelo y Braulio Chappell sorprendieron a los seguidores del programa al darse un beso al final de su presentación. En cuanto a Miguel Álvarez y Briyit Palomino, el jurado quedó sorprendido ante su interpretación de “Esa Chica y Yo”.

No fue la noche de Michelle Soifer y Mario Hart, quienes luego de bailar y cantar “Rabiosa” de Shakira y “Kulikitaka” de Toño Rosario obtuvieron 8 de puntaje final. En cuanto a Shantall Young y Vernis Hernández, ambas sorprendieron al brillar por primera vez juntas en “El Dúo Perfecto” tras moverse al ritmo de la cumbia.

Finalmente, Amy Gutiérrez y Nesty, por su lado, dieron una gran muestra de su talento bajo el sonido de “Perro Fiel”. Lo mismo hicieron Ángelo Fukuy y Sandra Muente, quienes con su presentación de "Idilio" cautivaron al público.