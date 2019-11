Mario Hart defiende las candidaturas al Congreso de Mariella Zanetti y Monique Pardo

Mario Hart sobre las candidaturas al Congreso de Mariella Zanetti y Monique Pardo: "Ellas tienen derecho de postular". | Fuente: GV Producciones

Mario Hart ha sido tentado, en diferentes oportunidades, para formar parte del Congreso y como regidor. Sin embargo, en este momento no se siente preparado para hacerse de un cargo político. Él se refirió a las candidaturas de otras figuras de la farándula como Mariella Zanetti y Monique Pardo.

"Ellas tienen derecho de postular, no hay que mirarlas por debajo del hombro porque son artistas", así las apoyó el participante de "El dúo perfecto". A su vez, aconsejó a los ciudadanos escuchar sus propuestas y, después de ello, votar a consciencia.

"Le recomiendo a los votantes que se informen bien y analicen, para que no pase lo mismo que pasó con nuestro antiguo Congreso", agregó Mario Hart en un comunicado de GV Producciones.

Mario Hart participa en "El dúo perfecto". | Fuente: GV Producciones

Previamente, el piloto dijo que en este momento no le llama la atención postular en las próximas elecciones. "No me siento preparado para hacerme de un cargo político (...) lo que no quita que más adelante me pueda llamar la atención, y con la debida preparación pueda tentarlo", dijo al programa "Enredados" de Radio Capital.

ARTISTA VERSÁTIL

Sobre su participación en "El dúo perfecto", el también músico se mostró contento por el dúo que hará con Nesty. "Queremos alcanzar el mayor puntaje de la noche para que no nos separen", indicó.

Mario Hart dijo que no le molestan las críticas que lo consideran un simple reguetonero. "No me ofende. Me considero un artista versátil. En la primera temporada de 'El artista del año' demostré que puedo cantar diferentes géneros", recalcó.