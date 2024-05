Julinho, Leyla Chihuán y más completan los 12 participantes de 'El Gran Chef Famosos'

La octava temporada de El Gran Chef Famosos ya tiene a sus 12 participantes. Después de confirmarse a los seis primeros personajes que estarán en el reality de cocina, se suman otros seis para esta nueva edición.

Yaco Eskenazi e Ivana Yturbe no pudieron contener su emoción al compartir sus expectativas sobre su incursión en el programa. "Debo admitir que estoy un poco nervioso porque he visto a varios amigos que cocinan pero no les ha ido tan bien. Mi espíritu competitivo me dice que debo llegar sí o sí a las últimas semanas. Vengo a liderar esta cocina", dijo el exchico reality.

Por otro lado, la modelo se mostró feliz de ser parte de esta temporada de El Gran Chef Famosos: "Feliz de hecho porque es una nueva experiencia, ya desde el año pasado venía con ganas de estar aquí, pero no se podía porque estaba en Arequipa. Espero divertirme mucho, me entusiasma volver a conectarme con la gente porque desde hace tiempo no estoy en tele. Me encanta la idea de estar en las casas y con un nuevo formato", dijo a Latina.

El regreso de Leyla Chihuán a El Gran Chef Famosos

En mayo del año pasado, Leyla Chihuán formó parte del reality de cocina donde ayudó a Natalia Málaga como refuerzo en la primera temporada; sin embargo, ahora estará como participante: "Ya era hora de estar en El Gran Chef… Anteriormente no tenía tiempo por temas de trabajo, pero los tiempos son los tiempos y aquí estoy", expresó sobre su participación.

Los 12 participantes confirmados para El Gran Chef Famosos

1. Julinho

2. Leyla Chihuán

3. Cint G

4. Cielo Torres

5. Arianna Fernández

6. Santiago Suárez

7. Yaco Eskenazi

8. Ivana Yturbe

9. Jonatan Rojas

10. José Miguel Argüelles

11. Brenda Carvalho

12. Karina Borrero

¿Qué de nuevo veremos de nuevo en El Gran Chef Famosos?

José Peláez explicó que, para no caer en repetición, siempre está pensando en novedades: "Estamos pensando en nuevas formas de sorprender al público y esta nueva temporada no será la excepción. Después de innovar con El Restaurante, tenemos más ideas y temáticas para esta próxima edición que pondrán a prueba tanto a los nuevos participantes como al paladar de nuestros jurados. Lo que sí podemos asegurar es que no faltarán los tres componentes que siempre han caracterizado al programa: diversión, famosos que no saben cocinar y, por supuesto, el caos en la cocina".

