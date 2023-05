El cantante Jonatan Rojas usó sus redes sociales para anunciar su regreso a la orquesta 'Hermanos Yaipen' luego de 10 años. Junto a una imagen en la que aparece con Walter y Javier, el intérprete expresó su ilusión de "volver a casa".

"Estamos de vuelta en casa... Después de 10 años vuelvo con mucha ilusión a Hermanos Yaipén . Con ganas de empezar un nuevo camino y nuevos proyectos. Gracias Walter, Javier, Gianfranco y a toda la familia Yaipén por confiar en mí. ¡Nos vemos en los escenarios!", escribió.

El pasado 19 de abril, Rojas había confirmado su salida de la agrupación Zona Libre, un proyecto que inició durante la pandemia. De acuerdo al intérprete, su decisión de dar un paso al costado obedece a una fase de crecimiento profesional.

"Solo tengo palabras de agradecimiento y me llevo los mejores recuerdos. Con respecto a mi carrera, se vienen novedades para mi crecimiento profesional", dijo en un comunicado.

¿Por qué Jonatan Rojas renunció a 'Hermanos Yaipén' en el 2013?

En una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco, Jonatan Rojas dijo que su renuncia a Hermanos Yaipén fue debido a su participación en el programa 'El Gran Show'.

"No quise renovar porque ya yo tenía propuestas por otro lado para integrar un programa en TV. Walter tenía sus razones para que yo no vaya y lo entiendo, pero yo quería crecer, ya estaba poco a poco dándole pulso a esta carrera tan difícil", reveló.

Aunque trataron de convencerlo para no irse, su decisión ya estaba tomada: "Por una parte sentí que Walter no me dio ese apoyo, ahí le dije: 'Don Walter, hasta aquí nomás, ya tomé mi decisión'", agregó.