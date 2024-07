'El gran chef famosos: la academia' presentó a sus primeros seis participantes

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gran chef famosos: la academia ya tiene a sus primeros 6 participantes. A través de las redes sociales, el reality de cocina confirmó quiénes son los nuevos personajes para este temporada. A partir del martes 23 de julio, los fanáticos del programa podrán disfrutar de nuevas recetas, grandes sorpresas y concursantes que vendrán a dejarlo todo en la cocina para coronarse como el mejor cocinero de la edición.

La cantante Leslie Shaw, el influencer Phillip Chu Joy, el actor Christian Thorsen, la modelo Diana Sánchez y las locutoras Wendy Menéndez y Gachi Rivero, son los primeros 6 famosos confirmados para esta nueva temporada.

En comunicado de prensa, el recordado actor de Al fondo hay sitio comentó sobre como se siente con esta nueva experiencia: "Me genera curiosidad... no debe ser fácil cocinar con tanta presión... me puedo divertir y eso me entusiasma". El gran chef famosos: la academia continuará al frente con José Peláez y también se confirma la continuidad de los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Además, la nueva temporada del programa incluirá elementos educativos como exámenes, tareas y recreos.

¿El gran chef famosos será el nuevo Yo soy?

El conductor de TV abordó los comentarios y críticas en redes sociales sobre un posible desgaste en el formato de El gran chef famosos. Incluso, algunos usuarios especulan sobre la eventualidad de que el reality culinario siga los pasos del programa Yo soy, que se mantuvo por 10 años en la televisión peruana.

"Me hace gracia porque dicen que se va a convertir en el nuevo Yo soy. Yo feliz porque Yo soy duró 10 años. Yo nunca he durado en una chamba 10 años, sería feliz de verdad", apuntó.



Asimismo, dijo que el equipo de producción sigue en la búsqueda de nuevos famosos para mantener fresca la propuesta del programa. "Nosotros seguimos encontrando nuevos personajes, son de diferentes universos como actores, cantantes, gente que ha estado en realities, músicos, conductores de televisión", afirmó.

¿De qué trata El gran chef famosos: el restaurante?



El gran chef famosos ha tenido grandes artistas de la televisión nacional que demostraron su talento en la cocina. Después de temporadas exitosas y con el formato de las duplas, el reality gastronómico subirá de nivel para presentar La academia en la cual promete "elevar la competencia culinaria a un nuevo nivel".

"Tras superar 8 inolvidables temporadas, me gradúo y estoy listo para hacer realidad mi mayor sueño: La academia de El gran chef famosos", dijo Peláez en el adelanto. "Los participantes serán sometidos a rigurosas evaluaciones por parte del exigente jurado", explicó. Aunque habrá nuevas reglas y condiciones, los concursantes deberán demostrar su habilidad culinaria y capacidad para manejar la presión de un programa de televisión.

