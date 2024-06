"Brenda es la mujer para mí": Giacomo Bocchio abrió su corazón y habló de su prometida

Giacomo Bocchio es un chef peruano conocido por su participación en programas de televisión de gastronomía y por su trabajo en varios restaurantes de renombre. Se destacó especialmente en MasterChef Perú y ahora en El Gran Chef Famosos donde su creatividad y habilidades culinarias llamaron la atención del público.

Si bien ha sido reconocido por su enfoque innovador en la cocina, combinando técnicas modernas con ingredientes tradicionales peruanos; reconoció que el amor también forma parte importante en su vida. El tacneño abrió su corazón y habló de su prometida Brenda Dávila.

"Conocí a mi novia siendo cocinera mía… La pandemia me confirmó que Brenda es la mujer para mí", dijo Giacomo Bocchio en el programa Habla claro, de Latina. En entrevistas anteriores, comentó el apoyo que le brinda su pareja que es sommelier.

"Brenda es la productora de casi todo lo que está alrededor mío. Ahorita estamos viendo la creación de un recetario, ella lo desarrolla, yo lo reviso y luego lo entregamos. Ella se encarga de organizar y armar todas las clases que doy en mi canal de YouTube. Incluso a veces me dice: ‘¿Qué te parece si cocinas esto?’. Y yo feliz cuando me dicen qué quieren que cocine", resaltó el chef tacneño a Infobae.

¿Quién es Brenda Dávila, la novia de Giacomo Bocchio?

Brenda Dávila es una cocinera venezolana que vino al Perú hace 10 años para estudiar gastronomía, profesión que ejerce con éxito desde sus estudios en la academia Le Cordon Bleu donde conoció a Giacomo Bocchio, quien era su profesor en la cocina.

A los 14 años, inició su carrera con cursos de cocina en Venezuela y, recientemente, se especializó en vinos y bebidas espirituosas. Del mismo modo, es cofundadora de la pastelería Mi Punto Fijo.

“Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, señaló el chef a Latina.

¿Cómo fue el compromiso de Giacomo Bocchio y Brenda Dávila?

En diciembre de 2023, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cocinera venezolana compartió un emotivo video donde aparece sorprendida por la llegada del juez de El Gran Chef Famosos quien le dio un ramo de girasoles para luego entregarle un anillo de compromiso ante la mirada de sus amigos y familiares, quienes aplaudieron el gesto de Bocchio.

“Sí, hasta la eternidad. Eres tú. Tú has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de dios y eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. El tiempo de dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros”, escribió Brenda Dávila.