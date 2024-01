"Abrazaré mis cicatrices": Ale Fuller sufrió quemaduras en 'El Gran Chef Famosos'

Un momento de tensión se vivió en la reciente edición de El Gran Chef Famosos. Mientras el grupo preparaba un postre, Ale Fuller tuvo un accidente al abrir la olla a presión y sufrió quemaduras leves en la frente, manos y pierna.

"Me cayó en la mano y en la cara", le dijo la actriz a Tilsa Lozano, mientras lloraba. “Quiero seguir”, decía mientras se limpiaba las lágrimas y los paramédicos la atendían. Tras abandonar la cocina, volvió al set para terminar la preparación y no caer en sentencia; pero, por el tiempo, Pelaéz resaltó que ya no podía acabarlo, por lo que directamente pasó a sentencia.

"Ale Fuller, no podrás cocinar. Sé que quieres. Quedan solamente diez minutos. No vas a poder cocinar. Nos vamos a ver nuevamente en Noche de Sentencia", dijo el conductor.

¿Qué dijo Ale Fuller después de su accidente?

A través de sus redes sociales, la modelo mostró fotos de cómo fue atendida en El Gran Chef Famosos y aseguró que no se rendirá en la competencia:

"Abrazaré mis cicatrices para recordarme que esta batalla aún no termina, para recordar ese compromiso y entrega que tanto me moviliza. No hay nada más valioso e importante que intentarlo hasta el final. Gracias por tanto cariño y por esas hermosas palabras que me impulsan a seguir adelante. Vamos por esa 'Olla de oro'", escribió.

La actriz Ale Fuller compartió imágenes de su accidente.Fuente: @alefuller

Ale Fuller mostró cómo quedó su pierna tras la quemadura.Fuente: @alefuller

Tilsa Lozano también sufrió una quemadura

En noviembre de 2023, Tilsa Lozano sufrió graves quemaduras mientras preparaba un suspiro a la limeña, el primer reto del programa de cocina.

Mientras intentaba abrir la lata de leche condensada que acababa de hervir, no pudo sostener bien el envase y le cayó en el brazo izquierdo. Inmediatamente se puso agua fría e ingresaron los paramédicos, quienes aplicaron crema en la herida.

Entre lágrimas, Tilsa Lozano decidió continuar con su postre. Fue una buena decisión, ya que ganó al mejor suspiro a la limeña.

La modelo aseguró que sus quemaduras fueron de segundo grado y que estaría varios días con tratamiento, pero sin necesidad de un injerto de piel. “Tomará tiempo para recuperarme. Estoy con antibióticos y cremas, para que no se infecte la herida. Luego, vendrán las cremas regeneradoras”, contó a Trome.