Maju Mantilla: "No descarto la idea de formar parte de 'El gran chef famosos', me gusta cocinar"

Maju Mantilla sigue siendo una figura vigente en la televisión y no solo con la conducción en Arriba mi gente, también en la actuación. Sin embargo, quiere otros retos y desea formar parte de El gran chef famosos.

"Me gusta cocinar, no es que yo sepa mucho, porque no cocino en casa, tengo una persona que me ayuda; sin embargo, cuando he estado soltera me he dedicado a cocinar todo el tiempo, entonces idea tengo. No es que me sepa las recetas tal cual, pero busco en internet cómo preparar algún plato y sigo las indicaciones”, dijo la exmiss Mundo.

Si bien Maju Mantilla conoce que las horas de grabación son extensas, sabe que es un sacrificio que está dispuesta a aceptar. "Yo sé que es bastante tiempo en el día por las grabaciones, pero no descarto la idea. Me gusta bastante y sigo a diario El gran chef famosos, no rechazo la idea de ser parte del programa”, comentó.

El gran chef famosos es uno de los programas más vistos

Cada sábado, los programas de entretenimiento El reventonazo de la chola, El gran chef famosos y JB en ATV compiten para cautivar a la teleaudiencia nacional y, recientemente, los resultados del sábado 30 de diciembre han revelado el liderazgo de uno de ellos.

En esta ocasión, el programa de Ernesto Pimentel destacó al obtener 9.4 puntos de rating en su horario, seguido por el reality de cocina emitido por Latina (6.6) y el espacio de Jorge Benavides (5.5).

El éxito de la chola Chabuca fue por partida doble, además de su programa habitual, América TV transmitió el especial El reventonazo de Año Nuevo, que cerró el 2023 liderando el rating tras conseguir 8 puntos el domingo 31 de diciembre.

¿Quién ganó la temporada 4 de El gran chef famosos?

El gran chef famosos concluyó su cuarta temporada y fue Mónica Zevallos quien, finalmente, se llevó la olla de oro de la competencia al disputar la final con el actor Christian Ysla en una emotiva batalla donde también estuvieron presentes los exparticipantes del programa: Renato Rossini y Renato Rossini Jr., Tilsa Lozano, Fiorella Cayo y Gino Pesaressi.

“Mi triunfo se lo dedicó primero a mi familia y mis amigos maravillosos que me empujaron a decir que sí y lo más importante al pueblo peruano que me volvió a abrir las puertas de sus casas y sus corazones, gracias por acordarse de mí y darme la oportunidad de presentarme a estas nuevas generaciones”, expresó entre lágrimas la exconductora de televisión.