'El Gran Chef Famosos X2': confirman a las cuatro primeras duplas de la nueva temporada

El Gran Chef Famosos se renueva. El reality culinario anunció el inicio de una nueva temporada que contará con duplas de famosos; ellos deberán cumplir los retos del exigente jurado para lograr el ansiado primer lugar en la competencia, la cual seguirá bajo la conducción de Jose Peláez.

"En esta temporada, quisimos dar un paso más y la participación será en duplas, es decir, no solo será uno quien cocine, sino dos personas. Se tiene previsto 8 duplas; por lo que tendremos a 16 famosos en la cocina", manifestó Ricky Rodríguez, gerente de entretenimiento de Latina.

"Estas duplas van desde esposos, papás con hijos, hermanos y amigos entrañables. Algunos de ellos ya han venido a apoyar y otros jamás han pisado los estudios de El Gran Chef Famosos. Será una competencia totalmente diferente", agregó.

Las primeras cuatro duplas confirmadas de El Gran Chef Famosos

En esta nueva edición de El Gran Chef Famosos, las cuatro primeras duplas que aceptaron ingresar a la cocina son: Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño, los esposos Ximena Díaz y Pacho Cavero, las hermanas Josetty y Génesis Hurtado y el dúo de amigos Damián y el Toyo.

Con la presentación de estas primeras cuatro duplas, los seguidores del reality esperan el anuncio de las cuatro duplas restantes para dar inicio a la competencia este el lunes 5 de febrero a las 7:45 p.m.

José Peláez le pidió la mano a su novia en Hawái

José Peláez no habla abiertamente de su relación con Alejandra de la Flor, sin embargo, decidió contar cómo fue que le pidió la mano a su pareja mientras estaban de viaje por Hawái. El conductor reveló que ya tenía planeado el compromiso a inicios de 2023, pero su agenda impidió que se diera en ese momento. Por ello lo postergó hasta que ambos tuvieran más tiempo.

"El anillo lo escogí con la ayuda de una amiga en común, lo llevé en una maleta grande, quería que esté seguro. Cuando llegué a Hawái, estaba ‘¡bien, llegó el anillo!’, pero me di cuenta de que había dejado la maleta sin clave, cualquiera podía sacar el cierre. Ya eso superado, pensé: ‘¿Ahora dónde se lo pido?'", dijo José Peláez a Mónica Delta en Latina TV.

Así que no se le ocurrió mejor idea que pedirle la mano en un helicóptero en Hawái: "El helicóptero se levantó, nos sentíamos como dos niños que iban a Disney por primera vez. ¡Increíble! Lo que sentíamos era alucinante, Ale no se asustó y estábamos al costado del piloto, una situación mágica. Entonces dije: ‘aquí es’ (...) Le pregunté si me escuchaba cuando hablaba, me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito", recordó el conductor de El Gran Chef Famosos.

