Yaco Eskenazi confiesa que quiso renunciar a 'El gran chef famosos': "Estaba con rabia"

Yaco Eskenazi reveló que estuvo a punto de abandonar El gran chef famosos. El presentador de televisión contó que pensó en dejar el popular reality de cocina debido a las complicaciones que se le presentaban para seguir con sus actividades y por las decisiones del jurado que lo perjudicaban.

En una reciente entrevista dada a José Peláez en su podcast, el también exchico reality mencionó que “estuvo cansado y harto” de grabar hasta dos episodios en un día ya que tenía planeado viajar a Estados Unidos para estar presente en el partido de Perú y Argentina en junio último.

“Había informado que viajaría a Miami para asistir al partido Perú-Argentina por la Copa América 2024, lo que me impediría participar en la gala de eliminación. Pensé que eso estaba claro, pero me mandaron a sentencia igual”, expresó.

En ese sentido, la pareja de Natalie Vértiz recordó que estuvo muy enojado por la decisión del jurado por lo que decidió no grabar las escenas posteriores abandonando el canal y reclamando a la producción por hacerle grabar dos veces a diferencia de sus compañeros.

“Volé tanto, estaba con rabia. No grabé la entrevista. Me fui, les dije que no iba a grabar porque me habían dicho que Mathías Brivio nunca grababa dos veces en un mismo día. Alguien me había contado eso, entonces les dije: ‘Si Mathías no grababa, ¿por qué me vas a obligar a mí?’ Después pedí disculpas por haberme ido así”, señaló.

Yaco Eskenazi se llevó la olla de oro tras ganar la octava temporada de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (yacoturco)

Yaco Eskenazi: "Iba a cocinar solo para cumplir y para que me eliminen"

En otro momento, Yaco Eskenazi resaltó que estuvo cerca de eliminarse a sí mismo de El gran chef famosos debido a que no se mostraba conforme con las críticas del jurado hacia los platillos que preparaba.

Seguidamente, el también exfutbolista recordó que habló con su pareja Natalie Vértiz de la posibilidad de irse del programa de cocina.

“Le dije a ella que ya fue, que en la noche de sentencia iba a cocinar así no más, para cumplir y que me eliminen. Ya estaba cansado y harto porque no entendía por qué no les gustaba lo que hacía”, declaró.

Sin embargo, el excapitán de Los Leones en Esto es guerra mencionó que cambió de decisión luego de encontrarse con unos seguidores en el estadio que le pidieron que siga hasta el final.

“Me encontré con 60 peruanos que me decían que yo tenía que ganar la olla, que era su caballo ganador y que habían apostado su AFP y su CTS. Natalie me preguntó si de verdad iba a ir a perder cuando tanta gente me quería”, dijo Eskenazi, quien finalmente ganó esa temporada en El gran chef famosos.

Yaco Eskenazi contó por qué Natalie Vértiz no lo acompañó en la final de 'El gran chef famosos'. | Fuente: Instagram (yacoturco)

¿Por qué Natalie Vértiz no acompañó a Yako en la final de 'El gran chef famosos'?

Yaco Eskenazi explicó por qué su familia no estuvo presente durante su triunfo en El gran chef famosos. En el caso de su esposa Natalie Vértiz, según dijo, fue porque su condición de figura de América TV le impide asistir a eventos de otros canales.

"Quiero aclarar algo, el que no haya venido ningún familiar es responsabilidad mía (...) Claramente no le iban a dar permiso y yo entiendo, si a mí me dicen que vaya el Día de la Madre (la productora) no me daría permiso, pero son las reglas del juego, es así", manifestó Eskenazi al programa Arriba mi gente.

De igual manera, resaltó que él mismo decidió que su madre y sus hijos no asistieran al evento debido a la tensión propia de una final. "A mi mamá no le gustan las apariciones en la tele, no le iba a pedir a la nana que traiga a mis hijos. Es un momento estresante, difícil, no quería tener a mis hijos y que vean si gané o perdí", detalló.

