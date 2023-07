Antonio Pavón es el quinto eliminado de 'El Gran Chef Famosos': "Han despertado en mí una gran pasión"

Antonio Pavón, Belén Estevez y Mr. Peet fueron los sentenciados en El Gran Chef Famosos. y uno de ellos fue el quinto eliminado. El primer plato que tuvieron que preparar fue canelones donde la argentina se llevó un comodín. Los otros dos, tuvieron que abrir una caja fuerte que en su interior tenía la receta del segundo plato: ñoquis con salsa de nueces.

Tras la preparación, el jurado decidió salvar a la bailarina argentina quien continúa en competencia. Luego, revelaron que el español fue el que abandonó la competencia.

"Lo sospeché desde un principio, la verdad es que no ha sido mi día. Nunca me imaginé ser tan feliz de participar en un programa tan bonito. Han despertado en mí una gran pasión. Gracias a todos, a Peláez que es lo máximo. Maestro Boccio, la he pasado genial", dijo Antonio Pavón.

"Tienes una energía bonita, expresas mucho con tu cara y tu cuerpo, eres muy sincero, por más que hoy te vas, has evolucionado. Tienes un hijo a quien cocinarle y háganlo juntos, lo vas a disfrutar", dijo el chef Giacomo Bocchio. "Nunca pensé conocer a alguien tan bueno y tan noble como tú, eres resiliente, esa es la gran enseñanza que se le siento que le das a tu hijo, eres un gran papá y eres valiente", agregó Rossinelli tras despedirse de El Gran Chef Famosos.

Las palabras de Antonio Pavón tras ser eliminado de la segunda temporada de ' El Gran Chef Famosos'. | Fuente: @elgrancheffamosos.tv

¿Quién fue el tercer eliminado de El Gran Chef Famosos?

El 10 de julio fue una noche de eliminación de infarto. Los jurados de El Gran Chef Famosos dieron a conocer al cuarto participante que dejó el programa después de no superar los dos retos de comida. El primer plato era un seco y el segundo, churros con manjar blanco y chocolate.

Ale Fuller fue la ganadora del primer reto por lo que no cocinó más y pasó directamente a la siguiente ronda. En la cocina quedaba Mauricio Mesones, Katia Palma y Natalia Salas, quien, después de la preparación del postre, continúa en competencia.

Sin embargo, los jurados de El Gran Chef Famosos tenía que eliminar a uno y escogieron al cantante de cumbia. "Me voy feliz, ellas se lo merecen. Renaceré de mis cenizas. Estoy orgulloso del concurso, he aprendido de todos. No me voy triste, me voy feliz, hay que saber perder y cuando uno hace las cosas mal, yo no hubiera permitido que una de ellas se vaya. Me esforcé hasta el final. Ha sido una experiencia gratificante y de poder llegar a tantas familias. Me verán volver y me verán como el ganador", dijo Mesones.

Nelly Rossineli se despidió de él asegurando que "ha crecido en la cocina". De igual manera, Giacomo Bocchio se mostró feliz de que haya crecido en la competencia y espera volverlo a ver. Finalmente, Javier Masías tuvo sentimientos encontrados con la eliminación de Mauricio Mesones: "Qué bonito espectáculo, verte ganar y perder es divertido. Te toca prender otros fogones y te vas cuando te empezamos a querer. Así que buena suerte".