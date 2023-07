Adolfo Aguilar sobre competencia con 'El Gran Chef Famosos': "Creo que será muy sana"

Perú Adolfo Aguilar no descarta disfrazarse de 'Spider-Man' en su nuevo programa '¿Cuál es el verdadero?'

Adolfo Aguilar no descarta disfrazarse del 'hombre araña' en nuevo programa '¿Cuál es el verdadero?'. | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv)

Adolfo Aguilar es conocido por conducir diferentes tipos de programas en la televisión peruana, pero fue con ‘El Último Pasajero’ (2011) y, posteriormente, ‘Yo Soy’ (2012-2018) en Latina, que el conductor de TV se hizo querido por el público gracias a su carisma y humor ante las cámaras.

Ahora, el también actor de voz en 'Spider-Man a través del Spiderverso', dará un nuevo paso en su carrera en la pantalla chica con ‘¿Cuál es el verdadero?’, un nuevo programa concurso de América Televisión que se estrenará este sábado 15 de julio desde las 9 p. m. a cargo de la productora GV Producciones, fundada por Gisela Valcárcel.

En conversación con RPP, Adolfo Aguilar habló de sus sensaciones previo a su debut del nuevo programa. Además, se refirió a una posible “competencia sana” con ‘El Gran Chef Famosos’, el reality de cocina de su excanal que ahora es conducido por su “gran amigo” José Peláez.

—Imagino que estás emocionado por este debut…

Estoy contento, entusiasmado, nervioso, y ansioso. Tengo todas las sensaciones. Espero que no me malinterpreten, pero todas son positivas. Aunque se sienta un poco raro en el estómago, pero todas las emociones son positivas. Hay mucha buena vibra.

Adolfo Aguilar se estrenará como conductor en nuevo programa en América TV. | Fuente: Instagram (gvoficial_)

Adolfo Aguilar debutará en la conducción de nuevo programa '¿Cuál es el verdadero?' este sábado 15 de julio | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv)

—Cuéntanos un poco sobre el formato del programa

En el programa lo que se tiene que hacer es descubrir la verdad y desenmascarar la mentira. Aparecerán tres personas que van a decir que tienen algún tipo de trabajo o algún tipo de labor. A ellos se les va a llamar ‘farsantes’. Dos de ellos mienten, y uno dice la verdad y luego tenemos a las celebridades.

—¿A qué celebridades van a convocar?

Serán tres celebridades. Pueden ser de la televisión, del periodismo, deportistas, u otros, que se les va a llamar ‘casas farsantes’. Ellos usarán sus habilidades para descubrir cuál es el verdadero. Cada uno juega con una tribuna y su objetivo es acumular más puntaje para hacer ganar a su tribuna.

—¿En qué se diferencia de otros programas?

Aquí las personas podrán ganar dinero desde sus casas. Habrá un QR de la pantalla en donde todos los que vean el programa pueden jugar y adivinar cuál de las tres figuras es la ganadora. Todos los que acierten pueden ganar plata. Además, ayudamos a una asociación benéfica porque trabajamos y nos preocupamos por ellos.

—Estarás en el mismo horario que otros programas, ¿te preocupa la competencia?

Mi plan particular y personal no es ganarle a ningún programa. De hecho, tampoco estoy pensando mucho en la competencia. Hay un grupo de gente dentro del equipo de producción, y dentro del equipo de América Televisión que se encargan de ese rubro.

"Es un gran amigo mío" dijo Adolfo Aguilar sobre José Peláez, conductor de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (yosoypelaez)

—Lo decía por ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina, tu ex canal

Estoy preocupado por mejorar cada día y ser mejor para que el público vea lo mejor. Yo creo que la competencia (con ‘El Gran Chef Famosos’) será muy sana. La competencia sirve para generar mejores tipos de programa cada día como '¿Cuál es el Verdadero?' que tiene un lindo formato que está diseñado para competir y tiene mucha comedia.

—Se dijo que Gisela Valcárcel te iba a acompañar, ¿conducirás tú solo?

No. También va a estar Edson Dávila ‘Giselo’ poniendo la cuota de humor, siempre divertido como es él. Edson es alguien extraordinario. Siento que no hay otra persona mejor para que esté dentro de este programa acompañándome.

—¿Cómo te sientes en América Televisión?

Me siento muy feliz. Yo salí del otro canal (Latina) el 2019. Desde entonces estoy en América Televisión. Esta es mi familia en este momento y la disfruto mucho. Trabajamos muy bien y estoy con un equipo de producción extraordinario. Eso no quiere decir que no le desee lo mejor a los anteriores compañeros. Por supuesto que sí, y los quiero mucho también.

Adolfo Aguilar participó como actor de voz en la película 'Spider-Man: a través del Spiderverso'. | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv y spiderversemovie)

Adolfo Aguilar debutó en el cine internacional dando su voz para 'Spider-Man a través del Spiderverso'. | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv)

—Aparecieron nuevos conductores como José Peláez en ‘El Gran Famosos’, ¿qué piensas de él?

José Peláez es un gran amigo mío de hace muchísimos años. Somos muy cercanos y le deseo lo mejor. Creo que está haciendo un trabajo extraordinario. Espero que la televisión y la conducción le dé mucho más opciones y posibilidades.

—Y tú regresas a la televisión luego de tu debut en ‘Spiderman’….

Fue un sueño hecho realidad. Algo maravilloso que me pasó (risas).

—¿Te disfrazarías del ‘hombre araña’ en el programa?

Claro que sí. Si la producción le provoca que me disfrace de Spider-Man, lo haré. Yo tengo el mismo cuerpo que Peter Parker (risas). Estoy muy feliz. Cuando me llamaron para ser Spider-Man me caí de cabeza y cuando me llamaron para ¿Cuál es el verdadero? también me emocioné.