El Perú le dice adiós a Yola Polastri, la 'Chica de la tele': Cinco décadas de televisión dedicadas a los niños

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La recordada artista y animadora infantil Yola Polastri Giribaldi falleció este domingo a los 74 años de edad, a pocas semanas de salir de una clínica local tras sufrir un derrame cerebral, según informaron sus familiares.

“La familia Polastri Giribaldi comunica a toda la comunidad de Yola Polastry su sensible fallecimiento el día de hoy, domingo 7 de julio 2024. Les hacemos la invitación a acompañarnos en este momento de tanto dolor”, indicaron en redes sociales.

Los restos mortales de la querida 'Chica de la Tele' serán velados en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, en el distrito limeño de La Molina.

Cinco décadas de televisión dedicadas a los niños

Animadora infantil, cantante, coreógrafa, actriz, productora y presentadora de televisión son algunas de las múltiples facetas profesionales de Yolanda Piedad Polastri Giribaldi, conocida popularmente como Yola Polastri, gracias a sus programas que se hicieron populares en las décadas de los 70 y 80.

Nacida en Lima el 25 de febrero de 1950. A los 17 años, Yola Polastri ingresó a la televisión, participando en espacios como la telenovela "El Adorable Profesor Aldao", una de las más exitosas emitidas por Panamericana Televisión en 1971.

Un año después, se incorporó a América Televisión para formar parte de "El mundo de los niños", lo que marcó el inicio de su larga carrera en programas infantiles. En el programa "Nada está dicho" de RPP, en 2018, la popular "Chica de la Tele" relató que "El mundo de los niños" comenzó con el objetivo de recrear y educar, por lo que contaba con la participación de un grupo de docentes.

"El programa se inicia como 'El mundo de los niños' y se hace un programa a cargo de un maestro en cada secuencia. Para que no fuese tan didáctico fue que se llama un nexo y se consigue una persona que fuera a así como yo, que actuaba cantaba, bailaba un poco, actriz un poco, también hice telenovelas", sostuvo.

Dicho programa se convirtió posteriormente en "Los Niños y su Mundo" y, finalmente, en "Hola Yola", espacio con que se mantuvo por varias generaciones.

En 'Hola Yola', la artista descubrió y formó artísticamente a un grupo de niños y niñas que se convertirían en sus "burbujitos" y, posteriormente, en destacadas figuras de la televisión, como el actor cómico Jorge Benavides, la cantante Roxana Vargas y el periodista Alberto Beingolea.

La animadora condujo posteriormente "Yola Rocker", programa en el que impulsó el rock nacional haciendo conocidas a nuevas bandas. Con este espacio, en 1994, se despidió de la televisión, pero no de la vida artística. Continuó con su taller de jóvenes talentos y la presentación de espectáculos infantiles en diversos escenarios y eventos particulares.

Yola Polastri destacó en 'Nada está dicho' que a sus espectáculos asistían personas de diferentes generaciones.

"Para mis niños de 20, 30, 45 años, con sus hijos y sin hijitos también, y trabajo por supuesto para los hijos de ellos, porque les muestran y también se las muestran en el nido y saben que su mamá se lo sabe, que su papá se sabe el tema, que se sabe la abuela, que se sabe el señor de la esquina, el doctor", resaltó.

En septiembre de 2018, Yola Polastri sufrió un aneurisma cerebral y fue sometida a una embolización. “Tengo una bomba de tiempo en la cabeza”, escribió en un comunicado antes de la operación de urgencia, que resultó exitosa; sin embargo, en noviembre de ese mismo año, fue sometida a otra intervención debido al aneurisma.

Dos semanas antes de la primera operación, Yola estuvo en el programa "Nada está Dicho" de RPP y expresó que extrañaba la televisión, pero no miraba los canales locales debido a la ausencia de programas infantiles.

"Cuando la veo me veo que no hay un espacio para los niños. Tienen que ver cable o sea cosas infantiles pero en la televisión local no ven. Mejor que ni la vean, porque tú sabes que es una mala maestra, escuchan cada cosa y dirán así ser el mundo", resaltó.

Asimismo, Yola reveló que sus responsabilidades y sus objetivos no le permitían pensar en tener una pareja o en la maternidad, decisión de la que dijo no arrepentirse.

"No, ya no, porque yo creo que que no dejo de tener niños todos los días. Tengo muchos y yo creo que si esta vez no pude tener hijos, en mi próxima vida probablemente tenga bastantes", explicó.

En febrero de 2024, la animadora anunció, por medio de sus redes sociales, su retiro de los escenarios con un último concierto en el coliseo Eduardo Dibós, ubicado en el distrito limeño de San Borja, junto al grupo Río.

A mediados de mayo, debido a un infarto cerebral, Yola fue internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica del distrito limeño de Miraflores.

Yola Polastri fue un ícono de la televisión peruana. Sus programas y espectáculos tuvieron un gran éxito, y sus temas musicales fueron cantados por niños que ahora son adultos y, gracias a ella, mantienen su corazón de niño.