“El valor de la verdad”: Guty Carrera pensó en suicidarse tras acusaciones de Alejandra Baigorria

Guty Carrera afirmó en "El valor de la verdad" que pensé en suicidarse tras escándalo con Alejandra Baigorria. | Fuente: Captura ("El valor de la verdad")

Guty Carrera dejó que hablar luego de visitar por segunda vez “El valor de la verdad”. Tras pasar por la prueba del polígrafo, el exchico reality contestó más de 20 interrogantes, la vigésima, precisamente, sobre si había pensado en suicidarse.

Carrera contestó afirmativamente y lloró al recordar el contexto que motivó esta tentación. “Yo, para cuando las cosas empezaron, cuando hubo todo este señalamiento, yo me mudé de la casa donde vivíamos, a un edificio en el piso 19, a vivir solo. Y tenía un balcón que daba directo a la Vía Expresa. Era muy fácil ver hacia abajo”, señaló.

Para el popular ‘Potro’, era tal la “desolación” que vivía entonces, que sentía que su vida “había terminado”. Además, indicó que sus amigos le pedían que no prendiera la televisión para ver las noticias. “No salí a la calle por tres meses. Estuve encerrado mirando al vacío. Era producto de la desesperación que tenía de saber que me había quedado sin trabajo, de ver todo este movimiento que me acusaba de ser un agresor, y miraba el vacío y decía: ‘¿Por qué no acabo con esto? Es fácil, solo me tiro’”, expresó.

Asimismo, Guty aseguró que debido a su madre Edith Tapia decidió no llevar a cabo este suicidio. “La escena de mi mamá viendo mi cuerpo tirado en la Vía Expresa era peor”, refirió. Y luego añadió: “Yo soy inocente. Que pasen 20 años si quieren, pero yo le voy a demostrar a la gente que soy inocente. Yo tenía medidas cautelares y no me podía defender, me ponían una mordaza. Para mí, lo más fácil era tirarme del piso 19. Mis amigos no salían conmigo. Mi hermana era discriminada del trabajo. A mi madre le cerraban las puertas. Le decían: ‘¿Por qué le crees?’. Las amigas de mi madre salieron en televisión a hablar mal de mí”, apuntó.

EL ÚLTIMO VALOR DE LA VERDAD DE GUTY

Como se recuerda, en junio de 2019, Guty Carrera visitó “El valor de la verdad” por primera vez. Entonces, confesó los pormenores detrás de su relación con Melissa Loza y terminó por aceptar que le fue infiel con Milett Figueroa.

Asimismo, en aquel episodio, el exintegrante de “Esto es Guerra” dejó de responder dos preguntas relacionadas a Alejandra Baigorria, debido a la denuncia por violencia psicológica que la modelo le interpuso antes de la emisión del programa.

En el 2016, el Poder Judicial dictó que el modelo se mantenga alejado de su expareja Alejandra Baigorria (con quien mantuvo una relación entre el 2015 y 2016). Así, Carrera no podía acercarse a la vivienda de la empresaria ni mantener comunicación con ella; tampoco referirse a la modelo a través de cualquier medio de comunicación.