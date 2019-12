Milett Figueroa sobre el amor: “No puedes obligar a nadie a sentir y no te puedes obligar a dejar de sentir”

Milett Figueroa aún cree en el amor: "Es lo más lindo que hay en el mundo". | Fuente: Instagram

La modelo peruana Milett Figueroa abrió su corazón a sus seguidores. Durante una transmisión desde su cuenta de Instagram, la exchica reality confesó su estado emocional al responder preguntas de distintos usuarios.

Uno de ellos, por ejemplo, le consultó si se encontraba soltera. La popular ‘Milechi’ confirmó que no tiene ninguna pareja desde que, en el 2018, se separó del bailarín Patricio Quiñones debido al poco tiempo que tenían para compartir, según declaró el exchico reality.

No obstante, a pesar de no tener una relación desde hace un año, la también actriz no dudó en señalar que continúa creyendo en el amor. Para ella, es el sentimiento "más lindo”, aquello que “mueve” a las personas.

“Todavía [creo en el amor]. Es difícil, pero es lo que nos mueve en todo sentido de la palabra. El amor es lo más lindo que hay en el mundo”, manifestó la exintérprete de “Al fondo hay sitio”.

UN AMOR SIN ATADURAS

¿Qué debe primar en una relación para Milett Figueroa? La modelo no dudó en defender la libertad que debe existir entre una pareja. Y, para ello, decidió dar consejos a sus seguidores. Uno de ellos, precisamente, en librarse de las ataduras.

“Nadie le pertenece a otro. Si en algún momento terminan juntos, será… si no, no es para ti. No puedes obligar a nadie a sentir y no te puedes obligar a dejar de sentir”, manifestó entusiasmada.

Como se recuerda, en abril de 2018, Milett Figueroa dio por terminada su relación con Patricio Quiñones, quien también concursó en “Esto es Guerra”. Aunque en su momento la modelo desistió dar las razones de su separación, el bailarín afirmó que se debió al poco tiempo que tenían para verse.