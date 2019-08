Nicola Porcella | Fuente: Difusión

Este sábado 24 Nicola Porcella se encuentra sentado en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”, respondiendo a las preguntas preparadas por el periodista Beto Ortiz.

Porcella se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Magaly Medina revelara en su programa dos videos, en los que se le podía ver agrediendo verbalmente a su expareja, la modelo Angie Arizaga.

La primera pregunta a la que tuvo que responder el chico reality fue “Agrediste a Angie Arizaga dentro de la discoteca”, a la que respondió con un rotundo no, respuesta que fue considerada como verdadera por el polígrafo.

Tras responder negativamente, Porcella intentó explicar que él no habría estado peleando con Arizaga, solo le reclamaba porque un sujeto (a quien no nombró) le había hablado mal de él. “Yo quería llamarlo, me pareció muy poco hombre porque hablaba de mí cosas que no existían”, aseguró.

Asimismo, reveló que antes de que se encontrara con la modelo en el cumpleaños de Jazmín Pinedo, no la veía hace aproximadamente un año. Su respuesta, no obstante, fue distinta cuando fue consultado si la agredió verbalmente fuera de la discoteca; es decir, en el primer video en el que se le observa gritándole. A esta pregunta respondió "sí", lo que fue considerado verdadero por el polígrafo.

“No fue la manera ni el lugar de decirle dame el número o llama ahora. No fue el lugar, no fue el momento, no era la hora. Si hago un mea culpa, debería haber hablado ella y yo solos sin nadie al costado sobrio”, explicó.