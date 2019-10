Vania Bludau | Fuente: Instagram

El pasado sábado 19 de octubre, la exbailarina y modelo Vania Bludau se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, para responder a una serie de preguntas sobre sus relaciones con futbolistas, chicos reality y su expareja, el cantante de cumbia Christian Domínguez, quien se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Magaly Medina revelara en su programa un video en el que se le observa besando a la bailarina Pamela Franco, en medio de su ruptura con Isabel Acevedo.

Sin embargo, la modelo también fue consultada sobre su relación con su familia. Una de las preguntas fue: “¿Te golpeaba constantemente tu padre?”, a lo que Vania respondió afirmativamente y el polígrafo constató que su respuesta fue verdadera.

La exchica reality relató a Beto Ortiz que su padre la golpeaba frecuentemente, y que en una oportunidad golpeó a su hermano con un palo, ocasionándole una fractura en la pierna. Es así que el padre de la modelo se comunicó con el programa “Válgame” para pronunciarse sobre las acusaciones de su hija.

Hans Bludau negó lo contado por la exchica reality, sin embargo, sí reconoció haberla agredido. “La única vez que le di una bofetada a mi hija, donde ella me mira toda desafiante y me dice ‘tú solo has puesto el esperma’. Y de verdad yo me enojé, pero es bofetada, no es un puñete ni nada por el estilo”, sostuvo.

El sujeto aseguró que no le parecía justo que su hija se exprese de esa manera, y reveló que, hace un mes, Vania fue a su casa a visitarlo. Por su parte, la modelo no tardó en responderle y aseguró que le da pena que no afronte las consecuencias de sus acciones.

“No me da cólera mi papá, me da pena que no sea tan valiente de afrontar las cosas, es un hombre que me da pena”, sostuvo y también se pronunció sobre su encuentro con él.

“Yo fui a verlo porque pensé que estaba en emergencia, pero se recuperó y hablé con él no de cosas del pasado”, explicó.