Vania Bludau y Gino Pesaressi | Fuente: instagram

Este sábado, la integrante de “Esto es Guerra” Vania Bludau fue la invitada del programa del periodista Beto Ortiz, “El valor de la verdad”, en el que responderá a 21 preguntas sobre su relación con el cantante de cumbia Christian Domínguez, y sus vínculos con futbolistas peruanos y otros artistas del espectáculo.

En la cuarta pregunta, el periodista le cuestionó si el exchico reality Gino Pesaressi le había sido infiel a su pareja, Mariana Vértiz, con ella, a lo que Vania respondió afirmativamente. El polígrafo arrojó “verdad”.

Bludau contó que ambos asistieron a una fiesta en el distrito de Villa, en donde consumieron alcohol y terminaron besándose en varias oportunidades. “Son cosas de las que me arrepiento, momentos en los que simplemente no he pensado. Yo sé, como mujer, que no me gustaría que me pase lo mismo. Después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona. En fin, soy mala amiga”, aseguró.

La modelo reveló que, debido a que trabajaban juntos, ya se conocían. En la fiesta en cuestión, el asistió sin su novia y terminó al lado de ella. “Tragos van, tragos vienen y sucedió”, contó la exintegrante de “Esto es Guerra”.

Asimismo, Bludau reveló que el futbolista de la selección Christian Cueva solía escribirle a través de su cuenta de Instagram. Cabe recordar que el deportista se encuentra actualmente casado.

Otra de las preguntas fue sobre el affaire que tuvo con Bruno Agostini, interrogante que fue respondida con rotundo un sí. “En realidad mucho cuerpo para tan poquito”, aseguró ante las risas de sus invitadas.