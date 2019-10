Christian Domínguez dijo que no terminó su relación con Isabel Acevedo por falta de amor. | Fuente: Instagram

Christian Domínguez explicó la razón detrás de su mediática separación de la bailarina Isabel Acevedo, luego de tres años de relación, cuyo capítulo más reciente incluye el video de un supuesto 'ampay' con Pamela Franco, compañera de trabajo del músico.



La falta de amor no fue uno de los motivos, recalcó el cantante. "No ha sido por falta de amor", repitió, en dos ocasiones, durante su presentación en el programa "Válgame". Escuetamente, él indicó que había un problema recurrente y que no era sencillo ─"había un motivo fuerte"─ en su relación. Hasta que llegó un momento en el que se decidió terminar.

Asimismo, Christian Domínguez descartó tajantemente que Isabel Acevedo en un futuro diga que él le fue infiel. Sin embargo, en el programa "Magaly TV: La firme" se mostró un video donde el cantante aparecía dándole un beso a su compañera Pamela Franco.

Christian Domínguez y Pamela Franco aclararon el 'ampay' que se mostró en "Magaly TV: La firme". | Fuente: Latina

LAS PALABRAS DE PAMELA

Ambos aseguraron que solo fue un beso en la mejilla a forma de saludo. Si bien se conocen desde antes de trabajar en el programa "Se pone bueno", el músico insistió que su relación es de "amistad laboral" y que "no vamos a dejar de ser amigos por esto [el video ampay]".

Por su parte, Pamela Franco negó que esté en una relación con Domínguez y consideró muy pronto para que él empiece un nuevo romance. "Creo que es pronto, conmigo o con cualquier chica", apuntó. Asimismo, cree que el publico ha tomado manera cómica el 'ampay'.

LA RESPUESTA DE VANIA: "NO SEAN INFIELES"

Vania Bludau se pronunció sobre el polémico 'ampay' de su expareja Christian Domínguez. "Gente, es simple... no mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días", escribió en su cuenta de Instagram.

Ella aparecerá este 19 de octubre, en "El valor de la verdad". "Si la primera vez estuvo suave y para algunos medio complicado, esperen la segunda parte. ¿A quién le cae ahora?", dijo en un video que colgó Beto Ortiz.

Como se recuerda, Vania Bludau tuvo un romance con el cantante hace más de 6 años, pero la relación no terminó bien, incluso hubo denuncia de por medio. La modelo tuvo que pagarle una fuerte cantidad de dinero a Domínguez, luego de que él la demandara por difamación.