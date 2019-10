Vania Bludau se conmovió al recordar al fallecido cantante Legarda: "Hasta el día de hoy lo pienso, lo sueño" | Fuente: Instagram

Durante su participación en "El valor de la verdad", la modelo Vania Bludau fue consultada por Fabio Legarda (conocido por su nombre artísitco en el Perú) y su relación. Bludau contó que el reggaetonero, fallecido en febrero pasado a causa de una bala perdidad, fue "su paño de lágrimas".

"Él me ha acompañado a mis terapias, me terapeaba. A mí me dolió muchísimo lo que pasó. Hasta el día de hoy lo pienso, lo sueño. No es una falta de respeto a mi novio, pero en el tiempo que estuvo cerca a mí, creo que fue suficiente para que ganara mi corazón y mi respeto", contó.

Vania contó que ambos se distanciaron cuando ella regresó con su ahora prometido. Además, confesó que antes de su muerte, ella le escribió una carta que nunca llegó a enviar.

"Cuando veo las noticias todo se me nubló, hablé con Leslie (Shaw) y me eché a llorar. Una semana antes le había escrito un texto para enviárselo porque sentía en mi corazón que yo le debía una disculpa porque me alejé [...] nunca lo envié. Esas indecisiones, me arrepiento tanto de no mandarle eso", mencionó.



SOBRE PAOLO GUERRERO

Bludau contó el vínculo que la unió al capitán de la selección nacional, Paolo Guerrero, quien actualmente se encuentra comprometido con la modelo Alondra Miró Quesada.

"¿Te afanaba Paolo Guerrero?", la modelo reveló que tuvo contacto con el delantero de la selección cuando este se encontraba en una relación con la bloguera brasilera Frente a la pregunta del periodista:, la modelo reveló que tuvo contacto con el delantero de la selección cuando este se encontraba en una relación con la bloguera brasilera Thaísa Leal

“Fue un chape inocente... No, no no, fue un verdadero chape (...) No sé si estaba con la novia, la brasilera (...) Veníamos ya en miraditas y sucedió”, reveló.