Vania Bludau habló de sus romances con diferentes chicos de la farándula y el deporte ─como Gino Pesaressi, Bruno Agostini y Paolo Guerrero─ en la reciente edición de "El valor de la verdad". Algo que no habría agradado a Yola Polastry quien consideró que una mujer "con tanto recorrido público" no podrá conseguir un marido. Estas palabras causaron polémica en las redes sociales pues los tuiteros se voltearon contra la animadora por considerar su pensamiento muy anticuado.

"Qué pena ver con tanta frialdad a mujeres hablando de sus 'muchos amigos con derechos' con tanto desparpajo", escribió en su cuenta de Twitter, en lo que sería una referencia a las declaraciones de Bludau. Luego continuó con su controvertido consejo: "Chicas, si realmente quieren formar una familia en el futuro difícilmente un hombre serio y trabajador o dueño de mucho acepta una esposa con tanto recorrido público".

Que pena ver con tanta frialdad a mujeres hablando de sus "muchos amigos con derechos" con tanto desparpajo. Chicas, si realmente quieren formar una familia en el futuro difícilmente un hombre serio y trabajador o dueño de mucho acepta una esposa con tanto recorrido público. — YOLA POLASTRY (@YOLA_POLASTRY) 20 de octubre de 2019

Inmediatamente, los usuarios criticaron las palabras de Yola Polastry por considerarlas del "siglo XX". Se subrayó la libertad de la mujer para elegir tanto sobre su sexualidad como en si quiere o no casarse y formar una familia.

"¿Hijos? ¿Matrimonio? ¿Hombre? Super siglo XX. La mujer de hoy quiere destacar profesionalmente, disfrutar de su sexualidad como ella quiera y no hijos", dijo una usuaria en Twitter. "No hay nada de malo en vivir tu sexualidad libremente. Lo malo es creer que eso sigue siendo tabú", comentó otra tuitera.

Claro, hubo otros comentarios a favor de las palabras de la animadora infantil.

Hijos? Matrimonio? Hombre? Super siglo XX

La mujer de hoy quiere destacar profesionalmente, disfrutar de su sexualidad como ella quiera y no hijos, porque es más contaminación y sobrepoblación para nuestro planeta — Carla del Castillo (@carladlcastillo) 20 de octubre de 2019

No es malo

Que la mujer,no quiera tener hijo

Que una mujer,no quiera casarse

Que un matrimonio,no quiera tener hijos

No es malo, ser homosexual

No es malo, que la mujer y el hombre vivan su sexualidad como ellos quieran... — Patricia Pinto Bermudez (@pattyromero11) 21 de octubre de 2019

LAS REVELACIONES DE VANIA

Vania Bludau respondió 20 preguntas en “El valor de la verdad”, sobre su relación con el cantante de cumbia Christian Domínguez, así como sus vínculos con futbolistas peruanos y otros artistas del espectáculo.

En la cuarta pregunta, el conductor Beto Ortiz interrogó si el exchico 'reality' Gino Pesaressi le había sido infiel a su pareja, Mariana Vértiz, con ella, a lo que la modelo respondió afirmativamente.

Vania Bludau contó que ambos asistieron a una fiesta en el distrito de Villa, en donde consumieron alcohol y terminaron besándose en varias oportunidades. “Son cosas de las que me arrepiento, momentos en los que simplemente no he pensado. Yo sé, como mujer, que no me gustaría que me pase lo mismo. Después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona. En fin, soy mala amiga”, aseguró en "El valor de la verdad".

Como se recuerda, la exchica 'reality' está comprometida con el abogado Frank Dello Russo. Ella está decidida a casarse en Lima el próximo año. Bludau ha planeado invitar entre 100 y 150 personas, familia y amigos, para que estén "las personas que han compartido mi relación y vida".