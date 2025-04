Elías Montalvo confesó que sentía atracción por Rosángela Espinoza: "Varias veces me confundo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Elías Montalvo confesó que tuvo atracción por Rosángela Espinoza cuando ambos trabajaban juntos en Esto es guerra. El exchico reality estuvo en el programa El valor de la verdad el último domingo 6 de abril donde reveló haber tenido un gusto por su excompañera. “Me llamaba mucho la atención, sí”, sostuvo.

Cabe recordar que Elías Montalvo declaró su homosexualidad años atrás confesando su amor por personas de su mismo género. Es así como el conductor Beto Ortiz consultó si se confundía en sus gustos. Ante esto, el influencer respondió: “Varias veces me desvío y me confundo. Tú debes saber”.

En otro momento, Elías Montalvo reiteró que la propia Rosángela Espinoza lo acusó de querer “colgarse de su fama” por haberle pedido grabar un video de Tik Tok para sus seguidores.

“Un día llego al camerino y le dije para hacer un Tik Tok y ella me dice: ‘Yo no quiero grabar contigo porque te estás colgando de mi’ y yo me quede sorprendido. Yo no quería colgarme de ella. Los seguidores querían que yo grabe con ella y era lo que les gustaba. Eso estaba a mi alcance y quería hacerlo”, sostuvo.

A pesar de las discrepancias, puntualizó que siempre consideró a Espinoza una buena persona. “Ella es buena pero un poquito rara. Un día podías llegar y la encontrabas supercontenta, feliz, te saludaba, y otro día estaba como que ni te miraba”, precisó.

Elías Montalvo contestó 15 preguntas en el programa El valor de la verdad. | Fuente: @elvalordelaverdadoficial

¿Qué pregunta esquivó Elías Montalvo?

Elías Montalvo recibió la pregunta número 16: “¿Te dieron 30 mil soles para que no hables de tu accidente en Esto es guerra?”. Montalvo formó parte del reality de América TV en 2021 cuando sufrió una aparatosa caída de 15 metros durante una competencia en vivo, lo que lo llevó de emergencia al hospital.

De acuerdo con las reglas del programa de Beto Ortiz, el participante puede leer la pregunta y decidir si continúa —o se retira— con el dinero acumulado, siempre que se trate de un comodín, como en este caso. Montalvo optó por lo segundo: “Creo que decido ya no continuar. Me retiro. Ha sido suficiente”.

Beto Ortiz no ahondó en los motivos de su decisión, pero sí le preguntó cómo se sentía. Montalvo, visiblemente nervioso, respondió: “Estoy sudando. Muy bien. Ha sido divertido y a la vez un poco tenso. Creo que después de tanto que uno tiene guardado, siempre es bueno sanar, y qué mejor que diciendo la verdad”.

Elías Montalvo señaló que Rosangela Espinoza "es buena pero un poco rara". | Fuente: Instagram (rosangelaeslo)

¿Qué preguntas contestó Elías Montalvo en El valor de la verdad?

¿Evitaste que tu hermano se lanzara del techo de tu casa? Sí (verdad)

¿Cayeron tus hermanos en la delincuencia? Sí (verdad)

¿Le pegaba tu tío a tu mamá? Sí (verdad)

¿Te ignoraba Mario Irivarren en el programa? Sí (verdad)

¿Te mentó la madre Mario Hart? Sí (verdad)

¿Te decían mujercita en el colegio? (la formula Giancarlo Cossio) Sí (verdad)

¿Tuviste un romance con el primo de tu enamorada? Sí (verdad)

¿Es Hugo García tu crush? Sí (verdad)

¿Has tenido sexo a cambio de dinero? Sí (verdad)

¿Te pagaron por chuparte los pies? Sí (verdad)

¿Se enamoró de ti Andrea San Martín? Sí (verdad)

¿Fue tu fantasía un trío con Andrea San Martín y Diego Chávarri? Sí (verdad) ¿Te enamoraste de Peter Fajardo? *No respondió porque Oscar Torres tocó el botón rojo.

¿Extrañas a Peter Fajardo? Sí (verdad)

¿Tienes un sugar daddy? Sí (verdad)

¿Eres 100% gay? No (verdad) ¿Te dieron 30 mil para que no hablaras de tu accidente en Esto es guerra? *Elías Montalvo optó por no responder más preguntas y finalizó su participación llevándose 15 mil soles.

