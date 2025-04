Piero Quispe sorprende con tierna foto tras polémica con Olenka Mejía: "Amor de mi vida"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Piero Quispe rompió su silencio. Esto, luego del ‘ampay’ mostrado por las cámaras de Magaly TV: La Firme el último martes donde se le ve saliendo del hotel del aeropuerto Jorge Chávez donde también acudió la modelo Olenka Mejía, quien aseguró que tuvo encuentro con el futbolista peruano.

Ahora, por medio de sus historias de Instagram, el exjugador de Universitario de Deportes decidió compartir una tierna fotografía de su pequeña hija con Cielo Berrios a manera de celebración por los cinco meses de su nacimiento.

Fue el último domingo 6 de abril que tanto Quispe como Cielo Berrios compartieron una imagen de la pequeña echada sobre una cama con tulipanes blancos y rosas con el número cinco formado en un globo dorado. “Felices cinco meses amor de mi vida”, escribió el deportista nacional de 23 años con un corazón al lado.

En la misma foto, Piero Quispe también colocó otra pequeña instantánea donde se ve las piernas de su bebé en el timón de su auto. Del mismo modo, Cielo Berrios, quien eliminó todas sus fotos con el seleccionado nacional, difundió otra foto donde está sentada con la pequeña en brazos.

Cabe resaltar que esta es la primera foto publicada por Piero Quispe en sus redes sociales tras la polémica con Olenka Mejía, quien mostró chats y depósitos de dinero que le habría hecho el volante de Los Pumas, de México, asegurando que ambos mantuvieron una relación el 2022.

Piero Quispe es un futbolista peruano de 23 años que juega en México. | Fuente: Andina

Olenka Mejía denunció supuestas amenazas de Piero Quispe

Olenka Mejía denunció públicamente que tanto ella como su familia están recibiendo amenazas tras la difusión de un video en Magaly TV: La Firme. A través de un comunicado en redes sociales, la modelo aseguró haber tomado medidas de seguridad y acciones legales ante la situación.

"Hace días, a raíz de la reproducción de un video en el programa de Magaly TV, me vienen llamando de distintos números de los cuales amenazan a mi familia y a mí”, indicó en el mensaje difundido en sus historias de Instagram.

En ese sentido, Mejía fue enfática en señalar a Piero Quispe como el principal responsable en caso ocurra algo en su contra o la de su entorno. “Quiero recordar que cualquier cosa que me suceda a mí y a mi entorno cercano, el único responsable será el señor Piero Aldair Quispe Córdova”, afirmó.

Además, dejó claro que no piensa ceder a las presuntas amenazas. “No te tengo miedo, no me quedaré callada. No lograrás asustarme ni menos amedrentarme. Llegaré hasta las últimas hasta dar con los nombres de quiénes están implicados y quién los mandó”, sostuvo. Hasta el momento, Piero Quispe no ha emitido declaraciones sobre estas acusaciones.

Olenka Mejía revela que tuvo una relación con Piero Quispe

Olenka Mejía reveló que tuvo una relación con Piero Quispe, quien actualmente reside en México junto a su pareja Cielo Berrios. A pesar de que el vínculo amoroso había terminado, la modelo afirmó que el deportista la buscaba insistentemente, incluso llegó a comprarle varios pasajes para que viaje a México, pero nunca llegó a concretar los vuelos.

El romance, según Mejía, comenzó a finales de julio de 2022 y terminó en noviembre del mismo año. Sin embargo, Quispe habría intentado retomar la relación en febrero y marzo de 2023, tiempo en el que ya tenía un vínculo amoroso con Berríos.

“Me buscaba, me invitaba a los partidos. Quería que yo vaya a México, quería hablar conmigo, quería que, por favor, volvamos. Nunca se dio", aseguró en declaraciones recogidas por el programa Magaly TV: la firme.

Por otro lado, Olenka Mejía sostiene que se sorprendió al enterarse de la relación entre Piero Quispe y Cielo Berríos. Además, dijo que su asombro fue mayor al descubrir que ella esperaba una hija del futbolista.

“Yo estaba indignada, le dije: 'si dices que quieres volver conmigo, me buscas, me mandas pasajes, quieres que vaya, quieres verme y todo (…) ¿qué haces embarazando a una flaca?", comentó.

